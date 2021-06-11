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طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية

ضمن استراتيجية إضافة سلسلة من الوجهات الدولية

احتفل طيران ناس الناقل الوطني الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وكييڤ عاصمة جمهورية أوكرانيا، وذلك بحضور السفير الأوكراني لدى المملكة السيد فاديم فاخروشيف، والرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، نائب الرئيس للقسم التجاري في شركة مطارات الرياض عبدالعزيز العساكر، ووفد من ممثلي هيئة السياحة السعودية.

ويأتي تدشين الرحلات تماشيًا مع استراتيجية طيران ناس التوسعية بإضافة سلسلة من الوجهات الدولية الجديدة لتكون ضمن رحلاته المباشرة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في ترسيخ دور قطاع النقل الجوي والسياحي كمحور حيوي في تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية، وتحويل المملكة لنقطة استقطاب من مختلف جهات العالم.

ويأتي إطلاق الرحلات بين البلدين بعد إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، وبأن يكون السياح الأوكرانيون على مقربة مباشرة بثقافة مملكتنا العزيزة واكتشاف ما فيها من تراث رائع وبيئة جمالية خصبة تتيح للسائحين خوض أجمل التجارب فيها، وخصوصًا أن مواطني جمهورية أوكرانيا من ضمن الدول المسموح لها بالدخول من خلال التأشيرة السياحية للمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: "سعيدون بافتتاح الوجهة الجديدة والمباشرة إلى مدينة كييڤ في أوكرانيا، وننوه على أن العلاقة ستزداد ارتباطًا من خلال افتتاح الخط المباشر بين البلدين، وبأن نكون بوابة للسياح السعوديين والأوكرانيين للتعرف أكثر على البلدين".

واختتم المهنا قائلًا: "ابتداءً من 22 يونيو ستكون الرحلات يومية بين الرياض للراغبين في زيارة البلدين، بدلًا مما كانت عليه 3 رحلات أسبوعية".

وأكد طيران ناس حرصه على فتح مزيد من الوجهات الدولية خلال فترة الصيف، لتلبية تطلعات ضيوفه بخياراتٍ أوسع وأكثر تميزًا، والمترافقة مع أقصى إجراءات الوقاية والسلامة.

يذكر أن طيران ناس كان قد أعلن عن إطلاق نحو 12 وجهة موسمية تضاف إلى الوجهات الأخرى التي تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام؛ وتشمل هذه الوجهات كلًّا من: سالزبورغ - كييڤ - طشقند - تيرانا - الغردقة - فيينا - سراييفو - باكو - تبليسي - باتومي - شرم الشيخ.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية
سبق

احتفل طيران ناس الناقل الوطني الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وكييڤ عاصمة جمهورية أوكرانيا، وذلك بحضور السفير الأوكراني لدى المملكة السيد فاديم فاخروشيف، والرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، نائب الرئيس للقسم التجاري في شركة مطارات الرياض عبدالعزيز العساكر، ووفد من ممثلي هيئة السياحة السعودية.

ويأتي تدشين الرحلات تماشيًا مع استراتيجية طيران ناس التوسعية بإضافة سلسلة من الوجهات الدولية الجديدة لتكون ضمن رحلاته المباشرة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في ترسيخ دور قطاع النقل الجوي والسياحي كمحور حيوي في تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية، وتحويل المملكة لنقطة استقطاب من مختلف جهات العالم.

ويأتي إطلاق الرحلات بين البلدين بعد إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، وبأن يكون السياح الأوكرانيون على مقربة مباشرة بثقافة مملكتنا العزيزة واكتشاف ما فيها من تراث رائع وبيئة جمالية خصبة تتيح للسائحين خوض أجمل التجارب فيها، وخصوصًا أن مواطني جمهورية أوكرانيا من ضمن الدول المسموح لها بالدخول من خلال التأشيرة السياحية للمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: "سعيدون بافتتاح الوجهة الجديدة والمباشرة إلى مدينة كييڤ في أوكرانيا، وننوه على أن العلاقة ستزداد ارتباطًا من خلال افتتاح الخط المباشر بين البلدين، وبأن نكون بوابة للسياح السعوديين والأوكرانيين للتعرف أكثر على البلدين".

واختتم المهنا قائلًا: "ابتداءً من 22 يونيو ستكون الرحلات يومية بين الرياض للراغبين في زيارة البلدين، بدلًا مما كانت عليه 3 رحلات أسبوعية".

وأكد طيران ناس حرصه على فتح مزيد من الوجهات الدولية خلال فترة الصيف، لتلبية تطلعات ضيوفه بخياراتٍ أوسع وأكثر تميزًا، والمترافقة مع أقصى إجراءات الوقاية والسلامة.

يذكر أن طيران ناس كان قد أعلن عن إطلاق نحو 12 وجهة موسمية تضاف إلى الوجهات الأخرى التي تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام؛ وتشمل هذه الوجهات كلًّا من: سالزبورغ - كييڤ - طشقند - تيرانا - الغردقة - فيينا - سراييفو - باكو - تبليسي - باتومي - شرم الشيخ.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
08:13 PM

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية

ضمن استراتيجية إضافة سلسلة من الوجهات الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل طيران ناس الناقل الوطني الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وكييڤ عاصمة جمهورية أوكرانيا، وذلك بحضور السفير الأوكراني لدى المملكة السيد فاديم فاخروشيف، والرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، نائب الرئيس للقسم التجاري في شركة مطارات الرياض عبدالعزيز العساكر، ووفد من ممثلي هيئة السياحة السعودية.

ويأتي تدشين الرحلات تماشيًا مع استراتيجية طيران ناس التوسعية بإضافة سلسلة من الوجهات الدولية الجديدة لتكون ضمن رحلاته المباشرة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في ترسيخ دور قطاع النقل الجوي والسياحي كمحور حيوي في تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية، وتحويل المملكة لنقطة استقطاب من مختلف جهات العالم.

ويأتي إطلاق الرحلات بين البلدين بعد إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، وبأن يكون السياح الأوكرانيون على مقربة مباشرة بثقافة مملكتنا العزيزة واكتشاف ما فيها من تراث رائع وبيئة جمالية خصبة تتيح للسائحين خوض أجمل التجارب فيها، وخصوصًا أن مواطني جمهورية أوكرانيا من ضمن الدول المسموح لها بالدخول من خلال التأشيرة السياحية للمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: "سعيدون بافتتاح الوجهة الجديدة والمباشرة إلى مدينة كييڤ في أوكرانيا، وننوه على أن العلاقة ستزداد ارتباطًا من خلال افتتاح الخط المباشر بين البلدين، وبأن نكون بوابة للسياح السعوديين والأوكرانيين للتعرف أكثر على البلدين".

واختتم المهنا قائلًا: "ابتداءً من 22 يونيو ستكون الرحلات يومية بين الرياض للراغبين في زيارة البلدين، بدلًا مما كانت عليه 3 رحلات أسبوعية".

وأكد طيران ناس حرصه على فتح مزيد من الوجهات الدولية خلال فترة الصيف، لتلبية تطلعات ضيوفه بخياراتٍ أوسع وأكثر تميزًا، والمترافقة مع أقصى إجراءات الوقاية والسلامة.

يذكر أن طيران ناس كان قد أعلن عن إطلاق نحو 12 وجهة موسمية تضاف إلى الوجهات الأخرى التي تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام؛ وتشمل هذه الوجهات كلًّا من: سالزبورغ - كييڤ - طشقند - تيرانا - الغردقة - فيينا - سراييفو - باكو - تبليسي - باتومي - شرم الشيخ.

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