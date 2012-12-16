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"التحالف": تدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقهما الحوثي باتجاه مدينة أبها

أكد أن الميليشيا استخدمت مطار صنعاء لإطلاقهما واستهداف المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن حوثيَّيْن، أُطلقا باتجاه مدينة أبها، مشيرًا إلى أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخَيْن لاستهداف المدنيين، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن الحوثيين أطلقوا عملية إرهابية أمس من مطار صنعاء، سيتم إعلانها لاحقًا، مشيرًا إلى سقوط مقذوف حوثي بمنطقة "أحد المسارحة" في المنطقة الصناعية بجازان.

وأضاف بأن المقذوف تسبب بأضرار مادية في 3 ورش صناعية، واحتراق 3 مركبات مدنية.

كذلك أكد أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني.

يُشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية، في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب السعودية وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن؛ وذلك من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقهما الحوثي باتجاه مدينة أبها
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن حوثيَّيْن، أُطلقا باتجاه مدينة أبها، مشيرًا إلى أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخَيْن لاستهداف المدنيين، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن الحوثيين أطلقوا عملية إرهابية أمس من مطار صنعاء، سيتم إعلانها لاحقًا، مشيرًا إلى سقوط مقذوف حوثي بمنطقة "أحد المسارحة" في المنطقة الصناعية بجازان.

وأضاف بأن المقذوف تسبب بأضرار مادية في 3 ورش صناعية، واحتراق 3 مركبات مدنية.

كذلك أكد أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني.

يُشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية، في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب السعودية وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن؛ وذلك من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:20 AM

"التحالف": تدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقهما الحوثي باتجاه مدينة أبها

أكد أن الميليشيا استخدمت مطار صنعاء لإطلاقهما واستهداف المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن حوثيَّيْن، أُطلقا باتجاه مدينة أبها، مشيرًا إلى أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخَيْن لاستهداف المدنيين، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن الحوثيين أطلقوا عملية إرهابية أمس من مطار صنعاء، سيتم إعلانها لاحقًا، مشيرًا إلى سقوط مقذوف حوثي بمنطقة "أحد المسارحة" في المنطقة الصناعية بجازان.

وأضاف بأن المقذوف تسبب بأضرار مادية في 3 ورش صناعية، واحتراق 3 مركبات مدنية.

كذلك أكد أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني.

يُشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية، في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب السعودية وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن؛ وذلك من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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