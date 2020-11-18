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"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

هنّأ الملك سلمان بذكرى البيعة: قائد أرسى دعائم حكمه على العدل والمساواة

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس: إن الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مقاليد الحكم في البلاد، تحل علينا والوطن يسير بخطى ثابتة ترسم معالم النهضة التنموية الرائدة على جميع الأصعدة.

ولفت الكهموس إلى أن هذه الذكرى العطرة والغالية على قلوبنا جميعًا تأتي معها صور الوفاء والولاء لقائد عظيم أرسى دعائم حكمه على العدل والمساواة، وحققت المملكة بفضل من الله ثم بتوجيهات حكيمة، ورؤية طموحة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- العديدَ من الإنجازات النوعية في شتى المجالات؛ لينعم الوطن بالاستقرار والأمان والازدهار، ويعم الخير والرخاء جميع ربوع وطننا المعطاء، كما يؤكد ذلك خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في توجيهاته دائمًا، وقوله "إن الإنسان هو هدف التنمية الأول".

وتابع: لقد شهد الوطن في عهد ملك الحزم، خارطة طريق لمكافحة الفساد، رسم ملامحها -حفظه الله- في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم؛ صدرت عن إرادة لا تلين، وعزم مستمر في مكافحة الفساد، وحماية النزاهة، وهو نهج يشكل مرتكزًا أساسيًّا من المرتكزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لرؤية المملكة (2030) الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضِمن مصافّ الدول العشرين الأقوى اقتصاديًّا على مستوى العالم.

وأضاف الكهموس: نحن في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نشعر بالفخر والاعتزاز، لما تلقاه الهيئة من الدعم والتمكين، من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مما يعزز أداءها لمهامها، ونستشعر عِظَم مسؤوليتنا تجاه الوطن؛ لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة؛ مؤكدين الحرص على الاستمرار في السعي بعون الله ثم بالدعم الكريم؛ لتحقيق التطلعات والأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها؛ داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهم الله- وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره، وأن يحفظ وينصر جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن.

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد
سبق

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس: إن الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مقاليد الحكم في البلاد، تحل علينا والوطن يسير بخطى ثابتة ترسم معالم النهضة التنموية الرائدة على جميع الأصعدة.

ولفت الكهموس إلى أن هذه الذكرى العطرة والغالية على قلوبنا جميعًا تأتي معها صور الوفاء والولاء لقائد عظيم أرسى دعائم حكمه على العدل والمساواة، وحققت المملكة بفضل من الله ثم بتوجيهات حكيمة، ورؤية طموحة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- العديدَ من الإنجازات النوعية في شتى المجالات؛ لينعم الوطن بالاستقرار والأمان والازدهار، ويعم الخير والرخاء جميع ربوع وطننا المعطاء، كما يؤكد ذلك خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في توجيهاته دائمًا، وقوله "إن الإنسان هو هدف التنمية الأول".

وتابع: لقد شهد الوطن في عهد ملك الحزم، خارطة طريق لمكافحة الفساد، رسم ملامحها -حفظه الله- في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم؛ صدرت عن إرادة لا تلين، وعزم مستمر في مكافحة الفساد، وحماية النزاهة، وهو نهج يشكل مرتكزًا أساسيًّا من المرتكزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لرؤية المملكة (2030) الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضِمن مصافّ الدول العشرين الأقوى اقتصاديًّا على مستوى العالم.

وأضاف الكهموس: نحن في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نشعر بالفخر والاعتزاز، لما تلقاه الهيئة من الدعم والتمكين، من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مما يعزز أداءها لمهامها، ونستشعر عِظَم مسؤوليتنا تجاه الوطن؛ لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة؛ مؤكدين الحرص على الاستمرار في السعي بعون الله ثم بالدعم الكريم؛ لتحقيق التطلعات والأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها؛ داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهم الله- وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره، وأن يحفظ وينصر جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:39 AM

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

هنّأ الملك سلمان بذكرى البيعة: قائد أرسى دعائم حكمه على العدل والمساواة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس: إن الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مقاليد الحكم في البلاد، تحل علينا والوطن يسير بخطى ثابتة ترسم معالم النهضة التنموية الرائدة على جميع الأصعدة.

ولفت الكهموس إلى أن هذه الذكرى العطرة والغالية على قلوبنا جميعًا تأتي معها صور الوفاء والولاء لقائد عظيم أرسى دعائم حكمه على العدل والمساواة، وحققت المملكة بفضل من الله ثم بتوجيهات حكيمة، ورؤية طموحة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- العديدَ من الإنجازات النوعية في شتى المجالات؛ لينعم الوطن بالاستقرار والأمان والازدهار، ويعم الخير والرخاء جميع ربوع وطننا المعطاء، كما يؤكد ذلك خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في توجيهاته دائمًا، وقوله "إن الإنسان هو هدف التنمية الأول".

وتابع: لقد شهد الوطن في عهد ملك الحزم، خارطة طريق لمكافحة الفساد، رسم ملامحها -حفظه الله- في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم؛ صدرت عن إرادة لا تلين، وعزم مستمر في مكافحة الفساد، وحماية النزاهة، وهو نهج يشكل مرتكزًا أساسيًّا من المرتكزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لرؤية المملكة (2030) الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضِمن مصافّ الدول العشرين الأقوى اقتصاديًّا على مستوى العالم.

وأضاف الكهموس: نحن في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نشعر بالفخر والاعتزاز، لما تلقاه الهيئة من الدعم والتمكين، من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مما يعزز أداءها لمهامها، ونستشعر عِظَم مسؤوليتنا تجاه الوطن؛ لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة؛ مؤكدين الحرص على الاستمرار في السعي بعون الله ثم بالدعم الكريم؛ لتحقيق التطلعات والأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها؛ داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهم الله- وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره، وأن يحفظ وينصر جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن.

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