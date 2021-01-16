النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من شبيطة إلى حرض.. "الراجحي" يواصل غمار منافسات الـ11 في داكار

انطلقت صباحًا بمسافة إجمالية 744 كم منها 379 كم تخضع للتوقيت

يواصل البطل السعودي يزيد الراجحي، خوض غمار منافسات المرحلة الحادية عشرة من رالي داكار السعودية 2020، التي انطلقت صباح اليوم من شبيطة حتى حرض، بمسافة ٧٤٤كم.

وكانت اللجنة المنظمة قد أوقفت المرحلة العاشرة من السباق بين حرض وشبيطة، يوم أمس، بعد 345كم؛ لتأمين سلامة المتنافسين؛ نتيجة الحالة الجوية وهبوب الرياح.

يزيد الراجحي رالي داكار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من شبيطة إلى حرض.. "الراجحي" يواصل غمار منافسات الـ11 في داكار
سبق

يواصل البطل السعودي يزيد الراجحي، خوض غمار منافسات المرحلة الحادية عشرة من رالي داكار السعودية 2020، التي انطلقت صباح اليوم من شبيطة حتى حرض، بمسافة ٧٤٤كم.

وكانت اللجنة المنظمة قد أوقفت المرحلة العاشرة من السباق بين حرض وشبيطة، يوم أمس، بعد 345كم؛ لتأمين سلامة المتنافسين؛ نتيجة الحالة الجوية وهبوب الرياح.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
09:33 AM
اخر تعديل
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:20 AM

من شبيطة إلى حرض.. "الراجحي" يواصل غمار منافسات الـ11 في داكار

انطلقت صباحًا بمسافة إجمالية 744 كم منها 379 كم تخضع للتوقيت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,113

يواصل البطل السعودي يزيد الراجحي، خوض غمار منافسات المرحلة الحادية عشرة من رالي داكار السعودية 2020، التي انطلقت صباح اليوم من شبيطة حتى حرض، بمسافة ٧٤٤كم.

وكانت اللجنة المنظمة قد أوقفت المرحلة العاشرة من السباق بين حرض وشبيطة، يوم أمس، بعد 345كم؛ لتأمين سلامة المتنافسين؛ نتيجة الحالة الجوية وهبوب الرياح.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,868
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,981
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,405
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,038

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة