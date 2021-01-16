من شبيطة إلى حرض.. "الراجحي" يواصل غمار منافسات الـ11 في داكار

انطلقت صباحًا بمسافة إجمالية 744 كم منها 379 كم تخضع للتوقيت

يواصل البطل السعودي يزيد الراجحي، خوض غمار منافسات المرحلة الحادية عشرة من رالي داكار السعودية 2020، التي انطلقت صباح اليوم من شبيطة حتى حرض، بمسافة ٧٤٤كم.

وكانت اللجنة المنظمة قد أوقفت المرحلة العاشرة من السباق بين حرض وشبيطة، يوم أمس، بعد 345كم؛ لتأمين سلامة المتنافسين؛ نتيجة الحالة الجوية وهبوب الرياح.