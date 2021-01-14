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5 مليارات دولار.. "رويترز" تتحدث عن مشروع ضخم للهيدروجين في "نيوم"

استعان بـ"لازارد" لتقديم المشورة وينتج أمونيا خضراء.. تصدير وملكية متساوية

قال مصدران مطلعان في تصريح لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، إن مشروعاً ضخماً للهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار، في منطقة نيوم الاقتصادية السعودية، استعان بشركة "لازارد" المالية لتقديم المشورة.

وأوضح المصدران أن المشروع "يضم شركات إير برودكتس وأكوا باور ونيوم"، ولفتا إلى أن "لازارد، التي قدمت المشورة لأرامكو السعودية بطرحها الأولي في عام 2019، خاطبت بنوكاً لقياس مدى إقبالها على المشروع".

ووفقاً لـ"رويترز"، قالت الشركات الثلاث في يوليو الماضي، إن "المشروع سينتج الأمونيا الخضراء للتصدير إلى الأسواق العالمية، وإنه مملوك بالتساوي".

وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم يوم الأحد الماضي مشروع "ذا لاين" العملاق في منطقة نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون "ثورة حضرية للإنسان، تضع الإنسان أولا وستكون تفاصيله كثيرة، وسيعرض المزيد منها لاحقاً".

وقدم ولي العهد مدينة "ذا لاين" التي وصفها بأنها "مدينة مليونية بطول 170 كلم تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم"، وشرح أن مدينة "ذا لاين" ستكون فيها "صفر شوارع وصفر سيارات وصفر انبعاثات كربونية".

وقال إنه "يمكن قضاء الحوائج بمدة مشي 5 دقائق في ذا لاين، كما أن تكلفة البنية التحتية فيها أقل بنسبة 30%، بينما جودة الخدمات أعلى بنسبة 30%، وبطاقة متجددة 100%".

الهيدروجين نيوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مليارات دولار.. "رويترز" تتحدث عن مشروع ضخم للهيدروجين في "نيوم"
سبق

قال مصدران مطلعان في تصريح لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، إن مشروعاً ضخماً للهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار، في منطقة نيوم الاقتصادية السعودية، استعان بشركة "لازارد" المالية لتقديم المشورة.

وأوضح المصدران أن المشروع "يضم شركات إير برودكتس وأكوا باور ونيوم"، ولفتا إلى أن "لازارد، التي قدمت المشورة لأرامكو السعودية بطرحها الأولي في عام 2019، خاطبت بنوكاً لقياس مدى إقبالها على المشروع".

ووفقاً لـ"رويترز"، قالت الشركات الثلاث في يوليو الماضي، إن "المشروع سينتج الأمونيا الخضراء للتصدير إلى الأسواق العالمية، وإنه مملوك بالتساوي".

وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم يوم الأحد الماضي مشروع "ذا لاين" العملاق في منطقة نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون "ثورة حضرية للإنسان، تضع الإنسان أولا وستكون تفاصيله كثيرة، وسيعرض المزيد منها لاحقاً".

وقدم ولي العهد مدينة "ذا لاين" التي وصفها بأنها "مدينة مليونية بطول 170 كلم تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم"، وشرح أن مدينة "ذا لاين" ستكون فيها "صفر شوارع وصفر سيارات وصفر انبعاثات كربونية".

وقال إنه "يمكن قضاء الحوائج بمدة مشي 5 دقائق في ذا لاين، كما أن تكلفة البنية التحتية فيها أقل بنسبة 30%، بينما جودة الخدمات أعلى بنسبة 30%، وبطاقة متجددة 100%".

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
11:00 AM

5 مليارات دولار.. "رويترز" تتحدث عن مشروع ضخم للهيدروجين في "نيوم"

استعان بـ"لازارد" لتقديم المشورة وينتج أمونيا خضراء.. تصدير وملكية متساوية

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محمد البقمي - الرياض
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قال مصدران مطلعان في تصريح لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، إن مشروعاً ضخماً للهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار، في منطقة نيوم الاقتصادية السعودية، استعان بشركة "لازارد" المالية لتقديم المشورة.

وأوضح المصدران أن المشروع "يضم شركات إير برودكتس وأكوا باور ونيوم"، ولفتا إلى أن "لازارد، التي قدمت المشورة لأرامكو السعودية بطرحها الأولي في عام 2019، خاطبت بنوكاً لقياس مدى إقبالها على المشروع".

ووفقاً لـ"رويترز"، قالت الشركات الثلاث في يوليو الماضي، إن "المشروع سينتج الأمونيا الخضراء للتصدير إلى الأسواق العالمية، وإنه مملوك بالتساوي".

وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم يوم الأحد الماضي مشروع "ذا لاين" العملاق في منطقة نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون "ثورة حضرية للإنسان، تضع الإنسان أولا وستكون تفاصيله كثيرة، وسيعرض المزيد منها لاحقاً".

وقدم ولي العهد مدينة "ذا لاين" التي وصفها بأنها "مدينة مليونية بطول 170 كلم تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم"، وشرح أن مدينة "ذا لاين" ستكون فيها "صفر شوارع وصفر سيارات وصفر انبعاثات كربونية".

وقال إنه "يمكن قضاء الحوائج بمدة مشي 5 دقائق في ذا لاين، كما أن تكلفة البنية التحتية فيها أقل بنسبة 30%، بينما جودة الخدمات أعلى بنسبة 30%، وبطاقة متجددة 100%".

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