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خبير جيولوجي: غازات سامة تصل لمصر نتيجة لبركان «لا بالما» اليوم

سيكون تركيزها على مدينة الإسكندرية بشكل كبير

قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي: إن أعمدة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت المتصاعدة من فوهات بركان لابالما الثائر في المحيط الأطلنطي؛ ستصل إلى مصر اليوم الأحد، وسيكون تركيزها على مدينة الإسكندرية بشكل كبير.

وأضاف "شراقي"، أن أدخنة اللافا المتصاعدة، عبارة عن أحماض قوية تصاعدت من البركان، وحدث لها تفاعل مع مياه البحر، واتجهت مع الرياح شمالًا نحو أوروبا، كما وصل الغاز إلى شمال إفريقيا، ومن المتوقع وصول تركيزات خفيفة إلى مصر بنسبة «mg/cm2 10- 20» وهي لا تشكل خطورة كبيرة، طبقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.

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خبير جيولوجي: غازات سامة تصل لمصر نتيجة لبركان «لا بالما» اليوم
سبق

قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي: إن أعمدة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت المتصاعدة من فوهات بركان لابالما الثائر في المحيط الأطلنطي؛ ستصل إلى مصر اليوم الأحد، وسيكون تركيزها على مدينة الإسكندرية بشكل كبير.

وأضاف "شراقي"، أن أدخنة اللافا المتصاعدة، عبارة عن أحماض قوية تصاعدت من البركان، وحدث لها تفاعل مع مياه البحر، واتجهت مع الرياح شمالًا نحو أوروبا، كما وصل الغاز إلى شمال إفريقيا، ومن المتوقع وصول تركيزات خفيفة إلى مصر بنسبة «mg/cm2 10- 20» وهي لا تشكل خطورة كبيرة، طبقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
08:19 AM

خبير جيولوجي: غازات سامة تصل لمصر نتيجة لبركان «لا بالما» اليوم

سيكون تركيزها على مدينة الإسكندرية بشكل كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي: إن أعمدة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت المتصاعدة من فوهات بركان لابالما الثائر في المحيط الأطلنطي؛ ستصل إلى مصر اليوم الأحد، وسيكون تركيزها على مدينة الإسكندرية بشكل كبير.

وأضاف "شراقي"، أن أدخنة اللافا المتصاعدة، عبارة عن أحماض قوية تصاعدت من البركان، وحدث لها تفاعل مع مياه البحر، واتجهت مع الرياح شمالًا نحو أوروبا، كما وصل الغاز إلى شمال إفريقيا، ومن المتوقع وصول تركيزات خفيفة إلى مصر بنسبة «mg/cm2 10- 20» وهي لا تشكل خطورة كبيرة، طبقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.

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