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"تطمن" و"تأكد" في نجران.. 32 ألف مستفيد حتى الآن

8 عيادات موزعة على المدينة والمحافظات ومسار للسيارات

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في نجران خدماتها لأكثر من 32 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" 16943 مستفيدًا، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز "تأكد" 15130 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

عيادات تطمن نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطمن" و"تأكد" في نجران.. 32 ألف مستفيد حتى الآن
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في نجران خدماتها لأكثر من 32 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" 16943 مستفيدًا، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز "تأكد" 15130 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:21 AM

"تطمن" و"تأكد" في نجران.. 32 ألف مستفيد حتى الآن

8 عيادات موزعة على المدينة والمحافظات ومسار للسيارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في نجران خدماتها لأكثر من 32 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" 16943 مستفيدًا، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز "تأكد" 15130 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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