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الرئيس الجزائري لأهالي "البليدة" المحجورة: الله والدولة معكم.. حاشا أن يكون عقوبة

أكّد: سننتصر على الوباء وبحول الله لن يطول

حيّى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ أهالي بلدة البليدة الجزائرية، بعد الحجر المفروض عليها بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحظر المفروض عليها ليس عقابًا، وإنما تقيُّد بالإجراءات الوقائية.

وغرّد الرئيس الجزائري قائلًا: "تحيّة تقدير لأهلنا في البليدة؛ لصبركم على الحجر المفروض من فيروس كورونا، بيقين منكم، وحاشا أن يكون عقوبة".

وأكد "تبون" مغردًا: "البليدة جوهرة الجزائر لا تعاقب. إن الله والدولة معكم، ومع الجزائر قاطبة".

وأضاف الرئيس الجزائري: "سننتصر على الوباء، وبحول الله لن يطول؛ فعلينا جميعًا التقيد بإجراءات الوقاية. اللهم احفظ الجزائر".

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الرئيس الجزائري لأهالي "البليدة" المحجورة: الله والدولة معكم.. حاشا أن يكون عقوبة
سبق

حيّى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ أهالي بلدة البليدة الجزائرية، بعد الحجر المفروض عليها بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحظر المفروض عليها ليس عقابًا، وإنما تقيُّد بالإجراءات الوقائية.

وغرّد الرئيس الجزائري قائلًا: "تحيّة تقدير لأهلنا في البليدة؛ لصبركم على الحجر المفروض من فيروس كورونا، بيقين منكم، وحاشا أن يكون عقوبة".

وأكد "تبون" مغردًا: "البليدة جوهرة الجزائر لا تعاقب. إن الله والدولة معكم، ومع الجزائر قاطبة".

وأضاف الرئيس الجزائري: "سننتصر على الوباء، وبحول الله لن يطول؛ فعلينا جميعًا التقيد بإجراءات الوقاية. اللهم احفظ الجزائر".

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
07:18 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:07 PM

الرئيس الجزائري لأهالي "البليدة" المحجورة: الله والدولة معكم.. حاشا أن يكون عقوبة

أكّد: سننتصر على الوباء وبحول الله لن يطول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حيّى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ أهالي بلدة البليدة الجزائرية، بعد الحجر المفروض عليها بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحظر المفروض عليها ليس عقابًا، وإنما تقيُّد بالإجراءات الوقائية.

وغرّد الرئيس الجزائري قائلًا: "تحيّة تقدير لأهلنا في البليدة؛ لصبركم على الحجر المفروض من فيروس كورونا، بيقين منكم، وحاشا أن يكون عقوبة".

وأكد "تبون" مغردًا: "البليدة جوهرة الجزائر لا تعاقب. إن الله والدولة معكم، ومع الجزائر قاطبة".

وأضاف الرئيس الجزائري: "سننتصر على الوباء، وبحول الله لن يطول؛ فعلينا جميعًا التقيد بإجراءات الوقاية. اللهم احفظ الجزائر".

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