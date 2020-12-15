الخميس.. "أمير جازان" يرعى انطلاق فعاليات "مهرجان العسل السادس" بالعيدابي

بمشاركة 38 نحالًا إلى جانب 52 أسرة منتجة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية

يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مساء الخميس المقبل، حفل افتتاح "مهرجان عسل جازان" السادس، الذي تنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

وأوضح محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري، أن أمير المنطقة سيدشن خلال زيارته للمحافظة، عددًا من المشروعات التنموية في مجالات التعليم والكهرباء والمياه والبلدية، بتكلفة إجمالية تبلغ 127.584.039 ريالًا.

وبيّن "الظافري" أن مهرجان العسل السادس يسعى للتعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة والمنطقة بوجه عام، من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها إنتاج العسل، ودعم النحالين؛ مشيرًا إلى مشاركة 38 نحالًا في المهرجان، إلى جانب مشاركة 52 أسرة منتجة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية؛ فضلًا عن العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة.