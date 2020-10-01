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"بلدية ينبع" تغلق وتُشعر 16 منشأة تجارية وغذائية لتعدد مخالفاتها

بينها عدم توفير الاشتراطات الصحية والوقائية وتجديد الرخصة وتدني النظافة

أغلقت بلدية محافظة ينبع 10 منشآت تجارية وغذائية، وأشعرت 6 أخريات لتعدد المخالفات منها، وعدم تجديد الرخصة، والعمل قبل الحصول على الرخصة، إضافة لتدني مستوى النظافة ووجود أكل محضر من اليوم السابق بالمنشآت الصحية.

وتفصيلًا، أسفرت جولة رقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة، عن إغلاق أربع منشآت تجارية لعدم تجديد الرخصة وعدم وجود رخصة وإغلاق منشأة غذائية لوجود مخالفات داخل الموقع، كما تم إصدار إشعار لست منشآت أخرى، وإغلاق خمس منشآت صحية وتجارية لتعدد المخالفات؛ منها عدم تجديد الرخصة، والعمل قبل الحصول على الرخصة، وكذلك لتدني مستوى النظافة ووجود أكل محضر من اليوم السابق بها.

وأهابت البلدية بالجميع، أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

ينبع

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"بلدية ينبع" تغلق وتُشعر 16 منشأة تجارية وغذائية لتعدد مخالفاتها
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع 10 منشآت تجارية وغذائية، وأشعرت 6 أخريات لتعدد المخالفات منها، وعدم تجديد الرخصة، والعمل قبل الحصول على الرخصة، إضافة لتدني مستوى النظافة ووجود أكل محضر من اليوم السابق بالمنشآت الصحية.

وتفصيلًا، أسفرت جولة رقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة، عن إغلاق أربع منشآت تجارية لعدم تجديد الرخصة وعدم وجود رخصة وإغلاق منشأة غذائية لوجود مخالفات داخل الموقع، كما تم إصدار إشعار لست منشآت أخرى، وإغلاق خمس منشآت صحية وتجارية لتعدد المخالفات؛ منها عدم تجديد الرخصة، والعمل قبل الحصول على الرخصة، وكذلك لتدني مستوى النظافة ووجود أكل محضر من اليوم السابق بها.

وأهابت البلدية بالجميع، أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
08:45 AM

"بلدية ينبع" تغلق وتُشعر 16 منشأة تجارية وغذائية لتعدد مخالفاتها

بينها عدم توفير الاشتراطات الصحية والوقائية وتجديد الرخصة وتدني النظافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع 10 منشآت تجارية وغذائية، وأشعرت 6 أخريات لتعدد المخالفات منها، وعدم تجديد الرخصة، والعمل قبل الحصول على الرخصة، إضافة لتدني مستوى النظافة ووجود أكل محضر من اليوم السابق بالمنشآت الصحية.

وتفصيلًا، أسفرت جولة رقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة، عن إغلاق أربع منشآت تجارية لعدم تجديد الرخصة وعدم وجود رخصة وإغلاق منشأة غذائية لوجود مخالفات داخل الموقع، كما تم إصدار إشعار لست منشآت أخرى، وإغلاق خمس منشآت صحية وتجارية لتعدد المخالفات؛ منها عدم تجديد الرخصة، والعمل قبل الحصول على الرخصة، وكذلك لتدني مستوى النظافة ووجود أكل محضر من اليوم السابق بها.

وأهابت البلدية بالجميع، أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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