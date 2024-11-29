النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معلومات جديدة حول محاولة اغتيال "الكاظمي" .. تصرف مريب لمفرزتي مكافحة المتفجرات

لجنة تحقيق توصلت لأدلة ووثائق غير أنها لم تضبط الجناة بعد

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم (الاثنين)، أن اللجنة المشكلة برئاسته للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توصلت إلى معلومات جديدة مهمة، تشمل أدلة ووثائق تثبت عملية الاستهداف، لكنها لم تتوصل بعد إلى الجناة.

وبيّن "الأعرجي" خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أن اللجنة فوجئت بقيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف الثاني الذي لم ينفجر بعد سقوطه على منزل الكاظمي من دون رفع البصمات.

وأضاف أنه جرى سجن المفرزتين المسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما إلى وزارة الداخلية.

وأفاد بأن اللجنة تملك خيوطًا مهمة للوصول إلى الحقيقة ويجب منح التحقيقات الوقت الكافي توخيًا للدقة.

ولفت "الأعرجي" إلى أن الهجوم بمقذوفين على منزل الكاظمي يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء، إذ عُثر على مقذوف ثانٍ لم ينفجر على سطح منزل رئيس الوزراء في اليوم الثاني.

وأوضح أن اللجنة حصلت على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل، وأن الهجوم جرى بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل "الكاظمي" والثاني في باحته.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
معلومات جديدة حول محاولة اغتيال "الكاظمي" .. تصرف مريب لمفرزتي مكافحة المتفجرات
سبق

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم (الاثنين)، أن اللجنة المشكلة برئاسته للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توصلت إلى معلومات جديدة مهمة، تشمل أدلة ووثائق تثبت عملية الاستهداف، لكنها لم تتوصل بعد إلى الجناة.

وبيّن "الأعرجي" خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أن اللجنة فوجئت بقيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف الثاني الذي لم ينفجر بعد سقوطه على منزل الكاظمي من دون رفع البصمات.

وأضاف أنه جرى سجن المفرزتين المسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما إلى وزارة الداخلية.

وأفاد بأن اللجنة تملك خيوطًا مهمة للوصول إلى الحقيقة ويجب منح التحقيقات الوقت الكافي توخيًا للدقة.

ولفت "الأعرجي" إلى أن الهجوم بمقذوفين على منزل الكاظمي يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء، إذ عُثر على مقذوف ثانٍ لم ينفجر على سطح منزل رئيس الوزراء في اليوم الثاني.

وأوضح أن اللجنة حصلت على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل، وأن الهجوم جرى بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل "الكاظمي" والثاني في باحته.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
09:05 PM

معلومات جديدة حول محاولة اغتيال "الكاظمي" .. تصرف مريب لمفرزتي مكافحة المتفجرات

لجنة تحقيق توصلت لأدلة ووثائق غير أنها لم تضبط الجناة بعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,614

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم (الاثنين)، أن اللجنة المشكلة برئاسته للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توصلت إلى معلومات جديدة مهمة، تشمل أدلة ووثائق تثبت عملية الاستهداف، لكنها لم تتوصل بعد إلى الجناة.

وبيّن "الأعرجي" خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أن اللجنة فوجئت بقيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف الثاني الذي لم ينفجر بعد سقوطه على منزل الكاظمي من دون رفع البصمات.

وأضاف أنه جرى سجن المفرزتين المسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما إلى وزارة الداخلية.

وأفاد بأن اللجنة تملك خيوطًا مهمة للوصول إلى الحقيقة ويجب منح التحقيقات الوقت الكافي توخيًا للدقة.

ولفت "الأعرجي" إلى أن الهجوم بمقذوفين على منزل الكاظمي يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء، إذ عُثر على مقذوف ثانٍ لم ينفجر على سطح منزل رئيس الوزراء في اليوم الثاني.

وأوضح أن اللجنة حصلت على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل، وأن الهجوم جرى بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل "الكاظمي" والثاني في باحته.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,955
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,260
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,304

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة