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المجلس المحلي بـ "فيفاء" يناقش الاحتياجات الخدمية للمحافظة

"المطوع" يتفقد الطرق ومشروعات الوزارة

ناقش اجتماع المجلس المحلي بمحافظة فيفاء، الذي عُقد صباح اليوم، عددًا من الموضوعات الخدمية المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وخرج الاجتماع الذي حضره مديرو ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وممثلو شركات الاتصال والكهرباء، بعددٍ من التوصيات، من أهمها: سرعة معالجة أوضاع الطرق والصرف الصحي، وإنشاء أبراج لشبكة الاتصال، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

وعلى صعيد متصل؛ زار مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، المهندس مبارك بن ناصر المطوع، أمس الأحد، محافظة فيفاء، متفقدًا الطرق، ومشروعات الوزارة في المحافظة، رافقه في زيارته مدير متابعة المشروعات والخدمات بإمارة منطقة جازان محمد اللغبي.

فيفاء المجلس المحلي بفيفاء الكهرباء وزارة النقل مدير عام فرع وزارة النقل بجازان مبارك المطوع مدير متابعة المشروعات والخدمات بإمارة جازان محمد اللغبي

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المجلس المحلي بـ "فيفاء" يناقش الاحتياجات الخدمية للمحافظة
سبق

ناقش اجتماع المجلس المحلي بمحافظة فيفاء، الذي عُقد صباح اليوم، عددًا من الموضوعات الخدمية المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وخرج الاجتماع الذي حضره مديرو ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وممثلو شركات الاتصال والكهرباء، بعددٍ من التوصيات، من أهمها: سرعة معالجة أوضاع الطرق والصرف الصحي، وإنشاء أبراج لشبكة الاتصال، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

وعلى صعيد متصل؛ زار مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، المهندس مبارك بن ناصر المطوع، أمس الأحد، محافظة فيفاء، متفقدًا الطرق، ومشروعات الوزارة في المحافظة، رافقه في زيارته مدير متابعة المشروعات والخدمات بإمارة منطقة جازان محمد اللغبي.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
09:55 PM

المجلس المحلي بـ "فيفاء" يناقش الاحتياجات الخدمية للمحافظة

"المطوع" يتفقد الطرق ومشروعات الوزارة

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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ناقش اجتماع المجلس المحلي بمحافظة فيفاء، الذي عُقد صباح اليوم، عددًا من الموضوعات الخدمية المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وخرج الاجتماع الذي حضره مديرو ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وممثلو شركات الاتصال والكهرباء، بعددٍ من التوصيات، من أهمها: سرعة معالجة أوضاع الطرق والصرف الصحي، وإنشاء أبراج لشبكة الاتصال، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

وعلى صعيد متصل؛ زار مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، المهندس مبارك بن ناصر المطوع، أمس الأحد، محافظة فيفاء، متفقدًا الطرق، ومشروعات الوزارة في المحافظة، رافقه في زيارته مدير متابعة المشروعات والخدمات بإمارة منطقة جازان محمد اللغبي.

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