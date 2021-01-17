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بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

يبدأ هذا الأسبوع والأسبقية للأكبر سناً

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الموافقة على تلقيح جميع السجناء لديها بمن فيهم الفلسطينيون ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها بهذا الخصوص.

وذكرت مصلحة سجون الاحتلال في بيان نقلته "فرانس 24"، أنها ستبدأ في تطعيم النزلاء في السجون بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به.

ومن جانبها، أوضحت متحدثة باسم إدارة السجون، أن هذا القرار يشمل كل السجناء دون تمييز، وأن التلقيح سيبدأ هذا الأسبوع.

وأضافت أن التطعيم السجناء سيجري وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، الذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سناً أولاً.

وواجهت "إسرائيل" انتقادات بعدما ألمح وزير الأمن الداخلي عمير أوهانا مؤخراً إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين.

وانتقد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت تلك التصريحات، مؤكداً أن الإجراء غير قانوني.

ودعت منظمة التحرير "إسرائيل" أيضاً إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، والذين سجلت في صفوفهم 250 إصابة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا
سبق

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الموافقة على تلقيح جميع السجناء لديها بمن فيهم الفلسطينيون ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها بهذا الخصوص.

وذكرت مصلحة سجون الاحتلال في بيان نقلته "فرانس 24"، أنها ستبدأ في تطعيم النزلاء في السجون بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به.

ومن جانبها، أوضحت متحدثة باسم إدارة السجون، أن هذا القرار يشمل كل السجناء دون تمييز، وأن التلقيح سيبدأ هذا الأسبوع.

وأضافت أن التطعيم السجناء سيجري وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، الذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سناً أولاً.

وواجهت "إسرائيل" انتقادات بعدما ألمح وزير الأمن الداخلي عمير أوهانا مؤخراً إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين.

وانتقد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت تلك التصريحات، مؤكداً أن الإجراء غير قانوني.

ودعت منظمة التحرير "إسرائيل" أيضاً إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، والذين سجلت في صفوفهم 250 إصابة بالفيروس.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
06:59 PM

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

يبدأ هذا الأسبوع والأسبقية للأكبر سناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الموافقة على تلقيح جميع السجناء لديها بمن فيهم الفلسطينيون ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها بهذا الخصوص.

وذكرت مصلحة سجون الاحتلال في بيان نقلته "فرانس 24"، أنها ستبدأ في تطعيم النزلاء في السجون بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به.

ومن جانبها، أوضحت متحدثة باسم إدارة السجون، أن هذا القرار يشمل كل السجناء دون تمييز، وأن التلقيح سيبدأ هذا الأسبوع.

وأضافت أن التطعيم السجناء سيجري وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، الذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سناً أولاً.

وواجهت "إسرائيل" انتقادات بعدما ألمح وزير الأمن الداخلي عمير أوهانا مؤخراً إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين.

وانتقد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت تلك التصريحات، مؤكداً أن الإجراء غير قانوني.

ودعت منظمة التحرير "إسرائيل" أيضاً إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، والذين سجلت في صفوفهم 250 إصابة بالفيروس.

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