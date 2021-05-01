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قاد مركبته على إطارين ودون لوحات.. مرور تبوك يطيح بمتهور عرّض حياته للخطر

نشر مقطعاً للواقعة.. وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه

ضبط مرور منطقة #تبوك قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين ودون لوحات، معرّضاً حياته للخطر.

وقال حساب #المرور_السعودي على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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قاد مركبته على إطارين ودون لوحات.. مرور تبوك يطيح بمتهور عرّض حياته للخطر
سبق

ضبط مرور منطقة #تبوك قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين ودون لوحات، معرّضاً حياته للخطر.

وقال حساب #المرور_السعودي على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
12:26 PM

قاد مركبته على إطارين ودون لوحات.. مرور تبوك يطيح بمتهور عرّض حياته للخطر

نشر مقطعاً للواقعة.. وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,424

ضبط مرور منطقة #تبوك قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين ودون لوحات، معرّضاً حياته للخطر.

وقال حساب #المرور_السعودي على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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