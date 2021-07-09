بعد "المنيع".. "الخضيري" لـ"سبق": الهلال سيغرب اليوم قبل الشمس بـ ١٧ دقيقة في مكة

"مرصد المجمعة": اليوم يغرب الهلال قبل الشمس.. وغداً يغرب بعدها بـ ٣٣ دقيقة

أكد الرائي والفلكي عبدالله الخضيري، ومرصد جامعة المجمعة أن القمر سيغرب قبل الشمس مساء اليوم الجمعة، مما يعني استحالة رؤيته اليوم، وإكمال شهر ذي القعدة ٣٠ يوماً.

وأوضح أن الهلال سيمكث غدًا السبت، الموافق ٣٠ ذي القعدة، مدة طويلة بعد غروب الشمس تتجاوز النصف ساعة، وهذا يؤيد ما صرح به عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع من أن شهر ذي القعدة ٣٠ يومًا وأن يوم عرفة سيكون يوم الاثنين بعد القادم، وأن عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء.

وقال مرصد جامعة المجمعة، في بيان له، عن الظروف العلمية عن رؤية هلال ذي الحجة اليوم الجمعة: "بعد إتمام الحسابات الفلكية العلمية بموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٢ الموافق ٩ يوليو ٢٠٢١م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس"، مما يعني استحالة رؤية الهلال مساء اليوم.

وقال الرائي والفلكي عبدالله الخضيري لـ"سبق": اليوم الجمعة 29 ذو القعدة الموافق 9 يوليو 2021 يشرق القمر في حوطة سدير الساعة 24 : 4 فجراً وتشرق الشمس الساعة 15 : 5 ويغرب القمر مساء الجمعة 37 :6 بينما تغرب الشمس الساعة 52 : 6"، وهذا يعني أن الهلال سيغرب قبل الشمس بـ ١٥ دقيقة في موقع الترائي بحوطة سدير.

وأضاف: غروب القمر اليوم الجمعة 29 ذو القعدة في مكة المكرمة سيكون 50 : 6 وتغرب الشمس 07 :7"، وهذا يؤكد أن الهلال لن ير ، إذ سيغرب قبل الشمس بـ ١٧ دقيقة.

أما عن يوم الغد السبت ٣٠ ذي القعدة؛ فقد قال مرصد جامعة المجمعة : يوم السبت ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٢ الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١م؛ ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة ٧:٠٦ وسيغرب الهلال الساعة ٧:٤٢.

أما في موقع المرصد الفلكي؛ فستغرب الشمس الساعة ٦:٥١ عند درجة ٢٩٤ وسيغرب الهلال الساعة ٧:٢٦ عند درجة ٢٩٦، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار ٣٥ دقيقة بارتفاع ٧ درجات واستطالة ٧.٨٥ درجة.

وكان "المنيع"، قد أكد، في تقرير نشرته "سبق"، أن شهر ذي القعدة لهذا العام سيكون ٣٠ يومًا، وأن يوم عرفة سيكون يوم الاثنين ١٩ / ٧ / ٢٠٢١م، والعيد يوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن هلال ذي الحجة لن يُرى يوم ٢٩ من هذا الشهر؛ لأن ولادته ستكون بعد غروب الشمس في ذلك اليوم بوقت كبير، وبالتحديد في فجر يوم ٣٠ ذي القعدة في تمام الساعة الـ٤:١٦ فجرًا.