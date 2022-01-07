"بخاري": ندعو الحكومة اللبنانية لوقف الأنشطة التي تمس سيادة السعودية ودول الخليج

أكد: فرض حزب الله الإرهابي سيطرته على إرادة الدولة هو المعطِّل الحقيقي للسلم والأمن

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، وليد بخاري لوكالة AFP الفرنسية، أن العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة ولبنان أعمق من أن ينال منها فشل تصريحات غير مسؤولة وعبثية.

وأشار بأن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكافة طوائفه، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق.

وأكد أن لبنان دولة رسالة ولن يسمح بأن يكون ممرّاً أو مستقرّاً لأيّ قوى ظلامية تستهدف المساس بأمنه واستقراره وعروبته.

وقال السفير بخاري: "نتقاسم مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة".

وأضاف أن "إصرار حزب الله الإرهابي على فرض سيطرته على إرادة الدولة ومؤسساتها الدستورية هو المعطِّل الحقيقي للسلم والأمن في لبنان".

وواصل السفير بخاري قائلاً: "ندعو الحكومة اللبنانية إلى وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان".

ولفت إلى أن المملكة تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة.

وأوضح: "الرياض تأمل بأن يُغلِّب الفرقاء السياسيين المصلحةِ اللبنانية العُليا لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".

وتابع: "نأمل ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها".

وأكد أن أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يُهدد الأمن القومي العربي.

وأردف: "سنعمل مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل للبنان ونتطلع نحو غد مشرق".

وأشار إلى أن السعودية تستشعر آمال وآلام العرب والمسلمين، وترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها وأمنها. كما تؤكد حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

وأكد السفير بخاري أن "من يستهدف المملكة العربية السعودية بالمخدرات حالياً، شريك رئيس في مؤامرة استهداف السعودية بالأعمال الإرهابية".