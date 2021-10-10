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"التحالف": تدمير 15 آلية عسكرية للحوثي.. وتنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين

خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر

أعلن العميد الركن تركي المالكي اليوم الأحد تدمير 15 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر.

وأوضح المالكي في تصريحات له أن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يومًا أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين فيها خلال الـ96 ساعة الماضية.

وطالب العميد المالكي المنظمات الأممية والدولية بتحمُّل مسؤوليتها الإنسانية إزاء مدنيي العبدية.

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"التحالف": تدمير 15 آلية عسكرية للحوثي.. وتنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين
سبق

أعلن العميد الركن تركي المالكي اليوم الأحد تدمير 15 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر.

وأوضح المالكي في تصريحات له أن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يومًا أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين فيها خلال الـ96 ساعة الماضية.

وطالب العميد المالكي المنظمات الأممية والدولية بتحمُّل مسؤوليتها الإنسانية إزاء مدنيي العبدية.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
09:38 PM

"التحالف": تدمير 15 آلية عسكرية للحوثي.. وتنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين

خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن العميد الركن تركي المالكي اليوم الأحد تدمير 15 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر.

وأوضح المالكي في تصريحات له أن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يومًا أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 118 استهدافًا لحماية المدنيين فيها خلال الـ96 ساعة الماضية.

وطالب العميد المالكي المنظمات الأممية والدولية بتحمُّل مسؤوليتها الإنسانية إزاء مدنيي العبدية.

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