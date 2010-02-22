بريطانيا تعيد فتح الأعمال التجارية غير الأساسية في 12 أبريل

"جونسون" يأمل في عودة المشجعين للملاعب بدءًا من 17 مايو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، إعادة فتح الأعمال التجارية غير الأساسية في انجلترا اعتباراً من 12 أبريل المقبل.

وأعرب "جونسون" عن أمل الحكومة البريطانية في عودة المشجعين جزئياً إلى الملاعب بدءًا من 17 مايو، وفقاً لـ"رويترز".