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"فيفاء".. أمطارٌ غزيرة تقطع الكهرباء وتغلق طريقًا.. والبلدية تستنفر معداتها

تشكيل غرفة عمليات وفرق للطوارئ

‏تباشر بلدية محافظة فيفاء منذ بداية الأمطار الغزيرة عصر اليوم، وحتى ساعات المساء، فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة، التي هطلت مساء اليوم الأربعاء.

وتفصيلاً، استعدت البلدية للحالة المطرية منذ وقت مبكر، وذلك بتشكيل غرفة عمليات وفريق للطوارئ، يعملون على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومباشرتها، فعند هطول الأمطار استنفرت البلدية معداتها لفتح الطرق المغلقة، وإزالة الانهيارات، وتنظيف مخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار، ونزح تجمعات المياه.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة أدت إلى انقطاع الكهرباء وإغلاق أحد الطرق بالمحافظة، حيث أعلنت بلدية فيفاء عبر حسابها في تويتر عن إغلاق الطريق.

وقالت البلدية عبر حسابها على "تويتر":‏ "نظرًا لخطورة الموقع ولسلامة مرتادي الطريق، فقد تم إغلاق طريق الشرقي بالخسافيين لوجود انهيارات بالطريق، وذلك إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء اليوم الأربعاء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيفاء".. أمطارٌ غزيرة تقطع الكهرباء وتغلق طريقًا.. والبلدية تستنفر معداتها
سبق

‏تباشر بلدية محافظة فيفاء منذ بداية الأمطار الغزيرة عصر اليوم، وحتى ساعات المساء، فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة، التي هطلت مساء اليوم الأربعاء.

وتفصيلاً، استعدت البلدية للحالة المطرية منذ وقت مبكر، وذلك بتشكيل غرفة عمليات وفريق للطوارئ، يعملون على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومباشرتها، فعند هطول الأمطار استنفرت البلدية معداتها لفتح الطرق المغلقة، وإزالة الانهيارات، وتنظيف مخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار، ونزح تجمعات المياه.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة أدت إلى انقطاع الكهرباء وإغلاق أحد الطرق بالمحافظة، حيث أعلنت بلدية فيفاء عبر حسابها في تويتر عن إغلاق الطريق.

وقالت البلدية عبر حسابها على "تويتر":‏ "نظرًا لخطورة الموقع ولسلامة مرتادي الطريق، فقد تم إغلاق طريق الشرقي بالخسافيين لوجود انهيارات بالطريق، وذلك إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء اليوم الأربعاء".

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
10:04 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:12 PM

"فيفاء".. أمطارٌ غزيرة تقطع الكهرباء وتغلق طريقًا.. والبلدية تستنفر معداتها

تشكيل غرفة عمليات وفرق للطوارئ

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
1
1,724

‏تباشر بلدية محافظة فيفاء منذ بداية الأمطار الغزيرة عصر اليوم، وحتى ساعات المساء، فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة، التي هطلت مساء اليوم الأربعاء.

وتفصيلاً، استعدت البلدية للحالة المطرية منذ وقت مبكر، وذلك بتشكيل غرفة عمليات وفريق للطوارئ، يعملون على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومباشرتها، فعند هطول الأمطار استنفرت البلدية معداتها لفتح الطرق المغلقة، وإزالة الانهيارات، وتنظيف مخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار، ونزح تجمعات المياه.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة أدت إلى انقطاع الكهرباء وإغلاق أحد الطرق بالمحافظة، حيث أعلنت بلدية فيفاء عبر حسابها في تويتر عن إغلاق الطريق.

وقالت البلدية عبر حسابها على "تويتر":‏ "نظرًا لخطورة الموقع ولسلامة مرتادي الطريق، فقد تم إغلاق طريق الشرقي بالخسافيين لوجود انهيارات بالطريق، وذلك إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء اليوم الأربعاء".

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