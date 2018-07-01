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"أمير عسير" يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

قلد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مساعد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، رتبته الجديدة بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيته.

كما قلد مساعد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير، العميد ركن محمد بن فرحان القرني، ومدير مكافحة المخدرات بمحافظة خميس مشيط، المقدم سعيد بن جبران الشهراني، رتبتيهما الجديدتين، بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيتهما.

وهنأ أمير منطقة عسير الجميع بالثقة الملكية، منوهاً بالدعم اللامحدود الذي تلقاه القطاعات الأمنية كافة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- استشعاراً لدورهم البارز في الحفاظ على أمن الوطن ومواطنيه، وصون مكتسباته من العبث والأخطار.

من جانبهم، رفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لوزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"أمير عسير" يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
سبق

قلد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مساعد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، رتبته الجديدة بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيته.

كما قلد مساعد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير، العميد ركن محمد بن فرحان القرني، ومدير مكافحة المخدرات بمحافظة خميس مشيط، المقدم سعيد بن جبران الشهراني، رتبتيهما الجديدتين، بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيتهما.

وهنأ أمير منطقة عسير الجميع بالثقة الملكية، منوهاً بالدعم اللامحدود الذي تلقاه القطاعات الأمنية كافة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- استشعاراً لدورهم البارز في الحفاظ على أمن الوطن ومواطنيه، وصون مكتسباته من العبث والأخطار.

من جانبهم، رفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لوزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:20 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:20 AM

"أمير عسير" يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

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ظافر الشهري - عسير
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1,932

قلد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مساعد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، رتبته الجديدة بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيته.

كما قلد مساعد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير، العميد ركن محمد بن فرحان القرني، ومدير مكافحة المخدرات بمحافظة خميس مشيط، المقدم سعيد بن جبران الشهراني، رتبتيهما الجديدتين، بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيتهما.

وهنأ أمير منطقة عسير الجميع بالثقة الملكية، منوهاً بالدعم اللامحدود الذي تلقاه القطاعات الأمنية كافة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- استشعاراً لدورهم البارز في الحفاظ على أمن الوطن ومواطنيه، وصون مكتسباته من العبث والأخطار.

من جانبهم، رفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لوزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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