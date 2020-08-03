العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حالات الوفاة في إندونيسيا لـ 5302

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 131886 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4934, فيما تم تسجيل 2225 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 94111 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 32841, منهم 514 في العناية المركزة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 1679 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وبيّنت أن إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 113 ألفًا و134 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و302 حالة وفاة، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 70 ألفا و237 حالة.