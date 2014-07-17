"الصحة" تنشر مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.. وتدعو المهتمين للمشاركة بالآراء

نشرت وزارة الصحة، مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.
ودعت المهتمين لمشاركة آرائهم حول اللائحة من خلال البريد الإلكتروني: Legal- Contracts@moh.gov.sa
مؤكدة اهتمامها بآراء المهتمين.
نشرت وزارة الصحة، مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.
ودعت المهتمين لمشاركة آرائهم حول اللائحة من خلال البريد الإلكتروني: Legal- Contracts@moh.gov.sa
مؤكدة اهتمامها بآراء المهتمين.
نشرت وزارة الصحة، مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.
ودعت المهتمين لمشاركة آرائهم حول اللائحة من خلال البريد الإلكتروني: Legal- Contracts@moh.gov.sa
مؤكدة اهتمامها بآراء المهتمين.
نشرت وزارة الصحة، مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.
ودعت المهتمين لمشاركة آرائهم حول اللائحة من خلال البريد الإلكتروني: Legal- Contracts@moh.gov.sa
مؤكدة اهتمامها بآراء المهتمين.