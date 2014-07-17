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"الصحة" تنشر مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.. وتدعو المهتمين للمشاركة بالآراء

نشرت وزارة الصحة، مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.

ودعت المهتمين لمشاركة آرائهم حول اللائحة من خلال البريد الإلكتروني: Legal- Contracts@moh.gov.sa

‏مؤكدة اهتمامها بآراء المهتمين.

https://www.moh.gov.sa/Documents/Practice-system.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنشر مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.. وتدعو المهتمين للمشاركة بالآراء
سبق

نشرت وزارة الصحة، مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.

ودعت المهتمين لمشاركة آرائهم حول اللائحة من خلال البريد الإلكتروني: Legal- Contracts@moh.gov.sa

‏مؤكدة اهتمامها بآراء المهتمين.

https://www.moh.gov.sa/Documents/Practice-system.pdf

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
01:08 PM

"الصحة" تنشر مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.. وتدعو المهتمين للمشاركة بالآراء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
3,313

نشرت وزارة الصحة، مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية.

ودعت المهتمين لمشاركة آرائهم حول اللائحة من خلال البريد الإلكتروني: Legal- Contracts@moh.gov.sa

‏مؤكدة اهتمامها بآراء المهتمين.

https://www.moh.gov.sa/Documents/Practice-system.pdf

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,119
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,968
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,045
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,909

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