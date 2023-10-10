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قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. تجدد المواجهات في "ناجورني كاراباخ"

استباقًا لهدنة تشمل تبادل الأسرى واستعادة الجثث وتمهيد الطريق لتسوية الصراع

قبل وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، السبت، أن أرمينيا "تقصف بكثافة" مناطق مأهولة بالسكان.

وقالت الوزارة في بيان قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش السبت: إن "القوات المسلحة الأرمينية تقصف بشكل مكثف المناطق المأهولة بالسكان (...) وأذربيجان تتخذ إجراءات للرد بالمثل".

من جانبه، قال مسؤول في إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي، أرتاك بلجاريان، في تغريدة على تويتر: "قبل دقائق قليلة قصفت أذربيجان مناطق مدنية في ستيباناكرت مرة أخرى بالصواريخ"، موضحًا أنه لم ترد معلومات بعد عن الضحايا.

وبحسب سكاي نيوز عربية بعد 10 ساعات من المحادثات في موسكو برعاية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وافقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ ابتداء من ظهر السبت. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من القتال العنيف الذي شهد أسوأ اندلاع للأعمال العدائية في المنطقة الانفصالية منذ ربع قرن.

وجرت المحادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي توسط في وقف إطلاق النار في سلسلة اتصالات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال وزراء خارجية البلدين في بيان: إن الهدنة تهدف إلى تبادل الأسرى واستعادة الجثث، مضيفين أنه سيتم الاتفاق على تفاصيل محددة في وقت لاحق، كما نص البيان على أن وقف إطلاق النار يجب أن يمهد الطريق لمحادثات لتسوية الصراع.

وإذا صمدت الهدنة، فسيشكل ذلك انقلابًا دبلوماسيًّا كبيرًا لروسيا التي لديها اتفاقية أمنية مع أرمينيا ولكنها تقيم أيضًا علاقات حميمة مع أذربيجان.

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قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. تجدد المواجهات في "ناجورني كاراباخ"
سبق

قبل وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، السبت، أن أرمينيا "تقصف بكثافة" مناطق مأهولة بالسكان.

وقالت الوزارة في بيان قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش السبت: إن "القوات المسلحة الأرمينية تقصف بشكل مكثف المناطق المأهولة بالسكان (...) وأذربيجان تتخذ إجراءات للرد بالمثل".

من جانبه، قال مسؤول في إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي، أرتاك بلجاريان، في تغريدة على تويتر: "قبل دقائق قليلة قصفت أذربيجان مناطق مدنية في ستيباناكرت مرة أخرى بالصواريخ"، موضحًا أنه لم ترد معلومات بعد عن الضحايا.

وبحسب سكاي نيوز عربية بعد 10 ساعات من المحادثات في موسكو برعاية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وافقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ ابتداء من ظهر السبت. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من القتال العنيف الذي شهد أسوأ اندلاع للأعمال العدائية في المنطقة الانفصالية منذ ربع قرن.

وجرت المحادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي توسط في وقف إطلاق النار في سلسلة اتصالات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال وزراء خارجية البلدين في بيان: إن الهدنة تهدف إلى تبادل الأسرى واستعادة الجثث، مضيفين أنه سيتم الاتفاق على تفاصيل محددة في وقت لاحق، كما نص البيان على أن وقف إطلاق النار يجب أن يمهد الطريق لمحادثات لتسوية الصراع.

وإذا صمدت الهدنة، فسيشكل ذلك انقلابًا دبلوماسيًّا كبيرًا لروسيا التي لديها اتفاقية أمنية مع أرمينيا ولكنها تقيم أيضًا علاقات حميمة مع أذربيجان.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
11:21 AM

قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. تجدد المواجهات في "ناجورني كاراباخ"

استباقًا لهدنة تشمل تبادل الأسرى واستعادة الجثث وتمهيد الطريق لتسوية الصراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبل وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، السبت، أن أرمينيا "تقصف بكثافة" مناطق مأهولة بالسكان.

وقالت الوزارة في بيان قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش السبت: إن "القوات المسلحة الأرمينية تقصف بشكل مكثف المناطق المأهولة بالسكان (...) وأذربيجان تتخذ إجراءات للرد بالمثل".

من جانبه، قال مسؤول في إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي، أرتاك بلجاريان، في تغريدة على تويتر: "قبل دقائق قليلة قصفت أذربيجان مناطق مدنية في ستيباناكرت مرة أخرى بالصواريخ"، موضحًا أنه لم ترد معلومات بعد عن الضحايا.

وبحسب سكاي نيوز عربية بعد 10 ساعات من المحادثات في موسكو برعاية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وافقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ ابتداء من ظهر السبت. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من القتال العنيف الذي شهد أسوأ اندلاع للأعمال العدائية في المنطقة الانفصالية منذ ربع قرن.

وجرت المحادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي توسط في وقف إطلاق النار في سلسلة اتصالات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال وزراء خارجية البلدين في بيان: إن الهدنة تهدف إلى تبادل الأسرى واستعادة الجثث، مضيفين أنه سيتم الاتفاق على تفاصيل محددة في وقت لاحق، كما نص البيان على أن وقف إطلاق النار يجب أن يمهد الطريق لمحادثات لتسوية الصراع.

وإذا صمدت الهدنة، فسيشكل ذلك انقلابًا دبلوماسيًّا كبيرًا لروسيا التي لديها اتفاقية أمنية مع أرمينيا ولكنها تقيم أيضًا علاقات حميمة مع أذربيجان.

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