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قلادة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية تعلن تفاصيل نسختها الثالثة

عقدت مؤتمراً صحفياً عبر " Zoom " وتضم 6 مجالات ..وجوائزها 180 ألف دولار

عقدت اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومقرها مملكة البحرين ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا برعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وتقام القلادة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر من كل عام.

وشارك في المؤتمر المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية زيدان علي الزيدان وعضو لجنة التحكيم في القلادة سامية حسين، وقد أدار المؤتمر نور فيصل، كما شهد المؤتمر حضور مسؤولين بارزين وإعلاميين وجمهور من المهتمين بمجال العمل التطوعي على المستوى العالمي.

وخلال اللقاء أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية أن المؤسسة تحرص على خدمة قضايا التنمية المجتمعية الشاملة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، من خلال تكثيف الجهود في تطوير وابتكار مبادرات وبرامج نوعية أبرزها إطلاق القلادة بنسختها الثالثة وتوسيعها عالمياً، بهدف نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة لتحقيق التنمية في في مختلف دول العالم.

من جانبها تحدثت عضو لجنة التحكيم عن معايير المشاركة في القلادة وفئاتها ومجالاتها المتعددة والتي تم استحداثها في هذه النسخة لتشمل قطاعات مختلفة، كما تطرقت إلى أن لجنة التحكيم أصبحت تضم عدداً من المحكمين أصحاب الكفاءات والخبرات من أكثر من دولة عربية وعالمية، والتي ستقوم بدورها في تصنيف الأعمال المتقدمة وفق شروط وأحكام الترشح.

وخلال المؤتمر وجه الصحفيون أسئلة للمتحدثين حول طرق المشاركة في القلادة وحول توجه مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية تجاه المشاريع التطوعية المتميزة وإمكانية تبنيها، من أجل تحفيز المتطوعين على الإستمرار في الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.

يذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية وأن الجوائز تقدر بـ 30 ألف دولار أمريكي لكل مجال بإجمالي عام 180 ألف دولار أمريكي، وهي موزعة على ستة مجالات، مجال التعليم، مجال الصحة، مجال التمكين الاقتصادي، مجال التراث والثقافة والفنون، مجال المياه والبيئة، مجال التسويق والإعلام المجتمعي، تتوزع وفقًا للتنافس بين فئات القلادة كل على حدة.

هذا ويستمر التسجيل حتى تاريخ 28 أكتوبر من الشهر الجاري 2020م عبر استمارة المشاركة في موقع القلادة www.arabvu.org/voluntaryinsignia/

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قلادة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية تعلن تفاصيل نسختها الثالثة
سبق

عقدت اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومقرها مملكة البحرين ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا برعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وتقام القلادة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر من كل عام.

وشارك في المؤتمر المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية زيدان علي الزيدان وعضو لجنة التحكيم في القلادة سامية حسين، وقد أدار المؤتمر نور فيصل، كما شهد المؤتمر حضور مسؤولين بارزين وإعلاميين وجمهور من المهتمين بمجال العمل التطوعي على المستوى العالمي.

وخلال اللقاء أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية أن المؤسسة تحرص على خدمة قضايا التنمية المجتمعية الشاملة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، من خلال تكثيف الجهود في تطوير وابتكار مبادرات وبرامج نوعية أبرزها إطلاق القلادة بنسختها الثالثة وتوسيعها عالمياً، بهدف نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة لتحقيق التنمية في في مختلف دول العالم.

من جانبها تحدثت عضو لجنة التحكيم عن معايير المشاركة في القلادة وفئاتها ومجالاتها المتعددة والتي تم استحداثها في هذه النسخة لتشمل قطاعات مختلفة، كما تطرقت إلى أن لجنة التحكيم أصبحت تضم عدداً من المحكمين أصحاب الكفاءات والخبرات من أكثر من دولة عربية وعالمية، والتي ستقوم بدورها في تصنيف الأعمال المتقدمة وفق شروط وأحكام الترشح.

وخلال المؤتمر وجه الصحفيون أسئلة للمتحدثين حول طرق المشاركة في القلادة وحول توجه مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية تجاه المشاريع التطوعية المتميزة وإمكانية تبنيها، من أجل تحفيز المتطوعين على الإستمرار في الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.

يذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية وأن الجوائز تقدر بـ 30 ألف دولار أمريكي لكل مجال بإجمالي عام 180 ألف دولار أمريكي، وهي موزعة على ستة مجالات، مجال التعليم، مجال الصحة، مجال التمكين الاقتصادي، مجال التراث والثقافة والفنون، مجال المياه والبيئة، مجال التسويق والإعلام المجتمعي، تتوزع وفقًا للتنافس بين فئات القلادة كل على حدة.

هذا ويستمر التسجيل حتى تاريخ 28 أكتوبر من الشهر الجاري 2020م عبر استمارة المشاركة في موقع القلادة www.arabvu.org/voluntaryinsignia/

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
03:45 PM

قلادة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية تعلن تفاصيل نسختها الثالثة

عقدت مؤتمراً صحفياً عبر " Zoom " وتضم 6 مجالات ..وجوائزها 180 ألف دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عقدت اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومقرها مملكة البحرين ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا برعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وتقام القلادة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر من كل عام.

وشارك في المؤتمر المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية زيدان علي الزيدان وعضو لجنة التحكيم في القلادة سامية حسين، وقد أدار المؤتمر نور فيصل، كما شهد المؤتمر حضور مسؤولين بارزين وإعلاميين وجمهور من المهتمين بمجال العمل التطوعي على المستوى العالمي.

وخلال اللقاء أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية أن المؤسسة تحرص على خدمة قضايا التنمية المجتمعية الشاملة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، من خلال تكثيف الجهود في تطوير وابتكار مبادرات وبرامج نوعية أبرزها إطلاق القلادة بنسختها الثالثة وتوسيعها عالمياً، بهدف نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة لتحقيق التنمية في في مختلف دول العالم.

من جانبها تحدثت عضو لجنة التحكيم عن معايير المشاركة في القلادة وفئاتها ومجالاتها المتعددة والتي تم استحداثها في هذه النسخة لتشمل قطاعات مختلفة، كما تطرقت إلى أن لجنة التحكيم أصبحت تضم عدداً من المحكمين أصحاب الكفاءات والخبرات من أكثر من دولة عربية وعالمية، والتي ستقوم بدورها في تصنيف الأعمال المتقدمة وفق شروط وأحكام الترشح.

وخلال المؤتمر وجه الصحفيون أسئلة للمتحدثين حول طرق المشاركة في القلادة وحول توجه مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية تجاه المشاريع التطوعية المتميزة وإمكانية تبنيها، من أجل تحفيز المتطوعين على الإستمرار في الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.

يذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية وأن الجوائز تقدر بـ 30 ألف دولار أمريكي لكل مجال بإجمالي عام 180 ألف دولار أمريكي، وهي موزعة على ستة مجالات، مجال التعليم، مجال الصحة، مجال التمكين الاقتصادي، مجال التراث والثقافة والفنون، مجال المياه والبيئة، مجال التسويق والإعلام المجتمعي، تتوزع وفقًا للتنافس بين فئات القلادة كل على حدة.

هذا ويستمر التسجيل حتى تاريخ 28 أكتوبر من الشهر الجاري 2020م عبر استمارة المشاركة في موقع القلادة www.arabvu.org/voluntaryinsignia/

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