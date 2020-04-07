وأفاد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا، وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

سجلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات.

شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-07 سجلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات. وأفاد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا، وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 09:28 AM

شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات





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سجلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا، وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.