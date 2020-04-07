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شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت

ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات

سجلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا، وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت
سبق

سجلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا، وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:28 AM

شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت

ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا، وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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