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إعلاميون واقتصاديون يتفاعلون مع ميزانية الخير: نجاح وتميُّز ومستقبل اقتصادي مستدام

عبر تغريدات تشيد بالجهود الجبارة التي بذلتها الدولة رغم استمرار جائحة كورونا

تفاعل إعلاميون وباحثون مع إعلان خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة، التي حققت أرقامًا غير مسبوقة، مُجسِّدة الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة رغم استمرار جائحة كورونا، التي أضرت بالاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في تغريدات لهم عقب إعلان وإقرار الميزانية العامة للدولة.

في البداية أكد الإعلامي عبدالله البندر‏ أن نجاح السعودية في التصدي للجائحة، والخروج منها بميزانية تتجه لتسجيل أقل عجز مالي في 8 أعوام، وبارتفاع الإيرادات غير النفطية، بل بفائض يصل إلى 90 مليار ريال، يؤكد أنها بفضل الله ،ثم بفضل قيادة حكيمة ورؤية شخصية عظيمة، جعلت من المعضلات منجزات.

ومن جانبه، قال الإعلامي سالم الدوسري: ‫ا‪لميزانية السعودية ليست إيرادات ومصروفات وفائضًا فحسب، بل تأسيسًا لمستقبل اقتصادي مستدام، يحمي الدولة من تقلبات أسعار النفط، ويضمن الاستقرار المالي.

وأضاف: الأسهل إنفاق الفائض في المصروفات، والأصعب تنويع مصادر مستقرة للإيرادات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ومن جانبه، قال المغرد منذر آل الشيخ: مبارك لحظة توقيع الملك سلمان -حفظه الله- ميزانية السعودية2022. يوم عظيم من أيام السعودية، يُعلَن فيه أننا تحت قيادة تجاوزت أعظم جائحة شهدها القرن الحديث.

وأضاف: في مثل هذا الوقت من المهم أن ندعو لصاحب الرؤية سمو ‫ولي العهد، ونسأل الله أن يُوفِّقه، ويُبلِّغه كل آماله.

الاقتصادي محمد بن نافع رامز غرَّد قائلاً: خبر مفرح.. قائد الأمة العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين يعلن الميزانية. بلغ الإنفاق 955 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 1045 مليار ريال، بفائض 90 مليار ريال لأول مرة منذ سنوات طويلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلاميون واقتصاديون يتفاعلون مع ميزانية الخير: نجاح وتميُّز ومستقبل اقتصادي مستدام
سبق

تفاعل إعلاميون وباحثون مع إعلان خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة، التي حققت أرقامًا غير مسبوقة، مُجسِّدة الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة رغم استمرار جائحة كورونا، التي أضرت بالاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في تغريدات لهم عقب إعلان وإقرار الميزانية العامة للدولة.

في البداية أكد الإعلامي عبدالله البندر‏ أن نجاح السعودية في التصدي للجائحة، والخروج منها بميزانية تتجه لتسجيل أقل عجز مالي في 8 أعوام، وبارتفاع الإيرادات غير النفطية، بل بفائض يصل إلى 90 مليار ريال، يؤكد أنها بفضل الله ،ثم بفضل قيادة حكيمة ورؤية شخصية عظيمة، جعلت من المعضلات منجزات.

ومن جانبه، قال الإعلامي سالم الدوسري: ‫ا‪لميزانية السعودية ليست إيرادات ومصروفات وفائضًا فحسب، بل تأسيسًا لمستقبل اقتصادي مستدام، يحمي الدولة من تقلبات أسعار النفط، ويضمن الاستقرار المالي.

وأضاف: الأسهل إنفاق الفائض في المصروفات، والأصعب تنويع مصادر مستقرة للإيرادات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ومن جانبه، قال المغرد منذر آل الشيخ: مبارك لحظة توقيع الملك سلمان -حفظه الله- ميزانية السعودية2022. يوم عظيم من أيام السعودية، يُعلَن فيه أننا تحت قيادة تجاوزت أعظم جائحة شهدها القرن الحديث.

وأضاف: في مثل هذا الوقت من المهم أن ندعو لصاحب الرؤية سمو ‫ولي العهد، ونسأل الله أن يُوفِّقه، ويُبلِّغه كل آماله.

الاقتصادي محمد بن نافع رامز غرَّد قائلاً: خبر مفرح.. قائد الأمة العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين يعلن الميزانية. بلغ الإنفاق 955 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 1045 مليار ريال، بفائض 90 مليار ريال لأول مرة منذ سنوات طويلة.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
01:42 AM

إعلاميون واقتصاديون يتفاعلون مع ميزانية الخير: نجاح وتميُّز ومستقبل اقتصادي مستدام

عبر تغريدات تشيد بالجهود الجبارة التي بذلتها الدولة رغم استمرار جائحة كورونا

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عبدالله العنزي - الرياض
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تفاعل إعلاميون وباحثون مع إعلان خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة، التي حققت أرقامًا غير مسبوقة، مُجسِّدة الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة رغم استمرار جائحة كورونا، التي أضرت بالاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في تغريدات لهم عقب إعلان وإقرار الميزانية العامة للدولة.

في البداية أكد الإعلامي عبدالله البندر‏ أن نجاح السعودية في التصدي للجائحة، والخروج منها بميزانية تتجه لتسجيل أقل عجز مالي في 8 أعوام، وبارتفاع الإيرادات غير النفطية، بل بفائض يصل إلى 90 مليار ريال، يؤكد أنها بفضل الله ،ثم بفضل قيادة حكيمة ورؤية شخصية عظيمة، جعلت من المعضلات منجزات.

ومن جانبه، قال الإعلامي سالم الدوسري: ‫ا‪لميزانية السعودية ليست إيرادات ومصروفات وفائضًا فحسب، بل تأسيسًا لمستقبل اقتصادي مستدام، يحمي الدولة من تقلبات أسعار النفط، ويضمن الاستقرار المالي.

وأضاف: الأسهل إنفاق الفائض في المصروفات، والأصعب تنويع مصادر مستقرة للإيرادات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ومن جانبه، قال المغرد منذر آل الشيخ: مبارك لحظة توقيع الملك سلمان -حفظه الله- ميزانية السعودية2022. يوم عظيم من أيام السعودية، يُعلَن فيه أننا تحت قيادة تجاوزت أعظم جائحة شهدها القرن الحديث.

وأضاف: في مثل هذا الوقت من المهم أن ندعو لصاحب الرؤية سمو ‫ولي العهد، ونسأل الله أن يُوفِّقه، ويُبلِّغه كل آماله.

الاقتصادي محمد بن نافع رامز غرَّد قائلاً: خبر مفرح.. قائد الأمة العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين يعلن الميزانية. بلغ الإنفاق 955 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 1045 مليار ريال، بفائض 90 مليار ريال لأول مرة منذ سنوات طويلة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,465
201,250 سيارة ..

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