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رابطة العالم الإسلامي تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية سعودية

"العيسى": هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا جسيمًا لكل القوانين والأعراف الدولية

أدانت رابطة العالم الإسلامي -باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة- الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة مُعادية على سفينة تجارية سعودية، والذي تم إحباطه بحمد الله.

وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكّل انتهاكًا جسيمًا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية الملاحة البحرية وسلامتها، وتجرّم هذه الأعمال التخريبية، كما أنها تنص على إيقاع عقوبات رادعة بحق منتهكي هذه القوانين.

وأعربت عن استنكارها وشجبها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن وسلامة التجارة العالمية.

كما جدد الأمين العام باسمه وباسم مجالس وهيئات الرابطة، وقوف الرابطة إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها الكامل لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة وحرية الملاحة البحرية في هذا الشأن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رابطة العالم الإسلامي تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية سعودية
سبق

أدانت رابطة العالم الإسلامي -باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة- الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة مُعادية على سفينة تجارية سعودية، والذي تم إحباطه بحمد الله.

وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكّل انتهاكًا جسيمًا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية الملاحة البحرية وسلامتها، وتجرّم هذه الأعمال التخريبية، كما أنها تنص على إيقاع عقوبات رادعة بحق منتهكي هذه القوانين.

وأعربت عن استنكارها وشجبها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن وسلامة التجارة العالمية.

كما جدد الأمين العام باسمه وباسم مجالس وهيئات الرابطة، وقوف الرابطة إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها الكامل لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة وحرية الملاحة البحرية في هذا الشأن.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
04:41 PM

رابطة العالم الإسلامي تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية سعودية

"العيسى": هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا جسيمًا لكل القوانين والأعراف الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أدانت رابطة العالم الإسلامي -باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة- الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة مُعادية على سفينة تجارية سعودية، والذي تم إحباطه بحمد الله.

وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكّل انتهاكًا جسيمًا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية الملاحة البحرية وسلامتها، وتجرّم هذه الأعمال التخريبية، كما أنها تنص على إيقاع عقوبات رادعة بحق منتهكي هذه القوانين.

وأعربت عن استنكارها وشجبها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن وسلامة التجارة العالمية.

كما جدد الأمين العام باسمه وباسم مجالس وهيئات الرابطة، وقوف الرابطة إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها الكامل لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة وحرية الملاحة البحرية في هذا الشأن.

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