"الحنتوشي" يحتفل بزواجه في ساجر

احتفل الشاب عبدالله بن بدر بن مبارك الحنتوشي، بزواجه من كريمة ماجد بن هديف الثبيتي، في حفل عائلي مختصر في ساجر، بحضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء بسبب ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.