دوريات أمن مكة تضبط شخصًا يُسوِّق لجهاز صوتي للمركبات الرسمية

الجهات الأمنية بشرطة الشرائع تباشر التحقيق معه بعد تحرير محضر له

تحقق الجهات الأمنية بمركز شرطة الشرائع مع شاب سعودي، بعد ضبطه من قِبل دوريات الأمن وهو يبيع أجهزة تستخدم للمركبات الأمنية في أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة للبيع.

وتفصيلاً؛ رصد رجال البحث والتحري بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة شخصًا يُعلن عن بيع جهاز يشبه الأجهزة التي تركب على المركبات الحكومية ويطلق صافرات "ونان"، ويحاكي أصوات المركبات الحكومية.

على الفور تتبع رجال التحريات بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الشخص، وتم التواصل معه وضبطه وبحوزته الجهاز المحظور استخدامه.

تم إعداد محضر بالحالة وسُلّم الشخص والمضبوطات إلى مركز شرطة الشرائع.



