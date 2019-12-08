النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دوريات أمن مكة تضبط شخصًا يُسوِّق لجهاز صوتي للمركبات الرسمية

الجهات الأمنية بشرطة الشرائع تباشر التحقيق معه بعد تحرير محضر له

تحقق الجهات الأمنية بمركز شرطة الشرائع مع شاب سعودي، بعد ضبطه من قِبل دوريات الأمن وهو يبيع أجهزة تستخدم للمركبات الأمنية في أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة للبيع.

وتفصيلاً؛ رصد رجال البحث والتحري بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة شخصًا يُعلن عن بيع جهاز يشبه الأجهزة التي تركب على المركبات الحكومية ويطلق صافرات "ونان"، ويحاكي أصوات المركبات الحكومية.

على الفور تتبع رجال التحريات بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الشخص، وتم التواصل معه وضبطه وبحوزته الجهاز المحظور استخدامه.

تم إعداد محضر بالحالة وسُلّم الشخص والمضبوطات إلى مركز شرطة الشرائع.


مكة المكرمة شرطة الشرائع دوريات الأمن بيع أجهزة المركبات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دوريات أمن مكة تضبط شخصًا يُسوِّق لجهاز صوتي للمركبات الرسمية
سبق

تحقق الجهات الأمنية بمركز شرطة الشرائع مع شاب سعودي، بعد ضبطه من قِبل دوريات الأمن وهو يبيع أجهزة تستخدم للمركبات الأمنية في أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة للبيع.

وتفصيلاً؛ رصد رجال البحث والتحري بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة شخصًا يُعلن عن بيع جهاز يشبه الأجهزة التي تركب على المركبات الحكومية ويطلق صافرات "ونان"، ويحاكي أصوات المركبات الحكومية.

على الفور تتبع رجال التحريات بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الشخص، وتم التواصل معه وضبطه وبحوزته الجهاز المحظور استخدامه.

تم إعداد محضر بالحالة وسُلّم الشخص والمضبوطات إلى مركز شرطة الشرائع.


08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
10:15 PM

دوريات أمن مكة تضبط شخصًا يُسوِّق لجهاز صوتي للمركبات الرسمية

الجهات الأمنية بشرطة الشرائع تباشر التحقيق معه بعد تحرير محضر له

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
1,647

تحقق الجهات الأمنية بمركز شرطة الشرائع مع شاب سعودي، بعد ضبطه من قِبل دوريات الأمن وهو يبيع أجهزة تستخدم للمركبات الأمنية في أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة للبيع.

وتفصيلاً؛ رصد رجال البحث والتحري بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة شخصًا يُعلن عن بيع جهاز يشبه الأجهزة التي تركب على المركبات الحكومية ويطلق صافرات "ونان"، ويحاكي أصوات المركبات الحكومية.

على الفور تتبع رجال التحريات بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الشخص، وتم التواصل معه وضبطه وبحوزته الجهاز المحظور استخدامه.

تم إعداد محضر بالحالة وسُلّم الشخص والمضبوطات إلى مركز شرطة الشرائع.


اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,791
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,004
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,345
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,772

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة