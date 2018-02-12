النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان

إثر تعرضها لعطل فني

أعلنت القوات الجوية الباكستانية عن تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة لها إثر تعرضها لعطل فني.
وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية في إسلام آباد أن طائرة تابعة لكلية ريسالبور الجوية كانت في طلعة تدريب روتينية، وتحطمت بالقرب من مدينة مردان شمال غرب باكستان.
وأضاف أن قائد الطائرة تعرض لإصابات، وتم نقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في العطل الذي أدى إلى تحطم الطائرة.

تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان
سبق

أعلنت القوات الجوية الباكستانية عن تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة لها إثر تعرضها لعطل فني.
وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية في إسلام آباد أن طائرة تابعة لكلية ريسالبور الجوية كانت في طلعة تدريب روتينية، وتحطمت بالقرب من مدينة مردان شمال غرب باكستان.
وأضاف أن قائد الطائرة تعرض لإصابات، وتم نقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في العطل الذي أدى إلى تحطم الطائرة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
07:05 PM

تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان

إثر تعرضها لعطل فني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
253

أعلنت القوات الجوية الباكستانية عن تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة لها إثر تعرضها لعطل فني.
وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية في إسلام آباد أن طائرة تابعة لكلية ريسالبور الجوية كانت في طلعة تدريب روتينية، وتحطمت بالقرب من مدينة مردان شمال غرب باكستان.
وأضاف أن قائد الطائرة تعرض لإصابات، وتم نقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في العطل الذي أدى إلى تحطم الطائرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,404
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,189
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,655

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة