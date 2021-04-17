وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا لمنطقة حائل بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبه (الحائط - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل- موقق). وتنتهي الحالة الساعة الـ11:55 مساء.

وشملت المناطق التي هطلت عليها الأمطار بالمحافظة (مركز موزرة، وبئر الرفدي).

تصوير: محمد بخيت : شهدت محافظة الشملي بمنطقة حائل اليوم السبت هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط لحبات البَرَد.

بالصور.. الأمطار تلطِّف أجواء الشملي وسط تساقُط حبات البَرَد بدر الجبل سبق 2021-04-17 تصوير: محمد بخيت : شهدت محافظة الشملي بمنطقة حائل اليوم السبت هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط لحبات البَرَد. وشملت المناطق التي هطلت عليها الأمطار بالمحافظة (مركز موزرة، وبئر الرفدي). وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا لمنطقة حائل بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبه (الحائط - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل- موقق). وتنتهي الحالة الساعة الـ11:55 مساء.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 11:00 PM

اخر تعديل 18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442 12:29 AM

بالصور.. الأمطار تلطِّف أجواء الشملي وسط تساقُط حبات البَرَد من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية





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تصوير: محمد بخيت : شهدت محافظة الشملي بمنطقة حائل اليوم السبت هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط لحبات البَرَد.

وشملت المناطق التي هطلت عليها الأمطار بالمحافظة (مركز موزرة، وبئر الرفدي).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا لمنطقة حائل بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبه (الحائط - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل- موقق). وتنتهي الحالة الساعة الـ11:55 مساء.