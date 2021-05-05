النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. كورونا تعيد الحياة للسوق الشعبي بـ"وسط محايل"

بعد إغلاق السوق الرمضاني الجديد وفق الإجراءات الاحترازية

تسببت جائحة كورونا في عودة الحياة للسوق الشعبي بوسط محافظة محايل بعد إغلاق السوق الرمضاني الجديد الذي يقع جنوب المحافظة في إجراء احترازي ووقائي في ظل الوضع الراهن.

وكانت البلدية قد أخرجت سوق الخضار والدواجن إلى الموقع الجديد على مخرج المحافظة الجنوبي والذي يعد نقلة حضارية واقتصادية ليخصص جزء كبير منه للبسطات الرمضانية، إلا أن حرص المسؤولين على عدم انتشار الفيروس حال دون إقامة السوق هذا العام ليتوافد بعض الباعة والبائعات إلى وسط البلد "السوق القديم" الذي كان ولا زال يمثل جزءاً من هوية أبناء تهامة قاطبة نظير ما يحمله من إرث اجتماعي واقتصادي وتاريخي وتراثي.

ورصدت "سبق" انتشاراً لباعة وبائعات المأكولات الشعبية التي تتميز بها المحافظة ومن أبرزها الحنيذ والخمير والبحيتة والحلبة وغيرها من المأكولات الرمضانية الأخرى التي تتميز بها عروس تهامة عسير ويحيط بباعة المأكولات الرمضانية باعة الورود والرياحين والقهوة والعسل والسمن البلدي والحلويات والملابس التراثية والعطور النسائية التي يملأ عبقها أرجاء المكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. كورونا تعيد الحياة للسوق الشعبي بـ"وسط محايل"
سبق

تسببت جائحة كورونا في عودة الحياة للسوق الشعبي بوسط محافظة محايل بعد إغلاق السوق الرمضاني الجديد الذي يقع جنوب المحافظة في إجراء احترازي ووقائي في ظل الوضع الراهن.

وكانت البلدية قد أخرجت سوق الخضار والدواجن إلى الموقع الجديد على مخرج المحافظة الجنوبي والذي يعد نقلة حضارية واقتصادية ليخصص جزء كبير منه للبسطات الرمضانية، إلا أن حرص المسؤولين على عدم انتشار الفيروس حال دون إقامة السوق هذا العام ليتوافد بعض الباعة والبائعات إلى وسط البلد "السوق القديم" الذي كان ولا زال يمثل جزءاً من هوية أبناء تهامة قاطبة نظير ما يحمله من إرث اجتماعي واقتصادي وتاريخي وتراثي.

ورصدت "سبق" انتشاراً لباعة وبائعات المأكولات الشعبية التي تتميز بها المحافظة ومن أبرزها الحنيذ والخمير والبحيتة والحلبة وغيرها من المأكولات الرمضانية الأخرى التي تتميز بها عروس تهامة عسير ويحيط بباعة المأكولات الرمضانية باعة الورود والرياحين والقهوة والعسل والسمن البلدي والحلويات والملابس التراثية والعطور النسائية التي يملأ عبقها أرجاء المكان.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
10:33 AM

شاهد.. كورونا تعيد الحياة للسوق الشعبي بـ"وسط محايل"

بعد إغلاق السوق الرمضاني الجديد وفق الإجراءات الاحترازية

A A A
محمد طيران - محايل عسير
1
3,242

تسببت جائحة كورونا في عودة الحياة للسوق الشعبي بوسط محافظة محايل بعد إغلاق السوق الرمضاني الجديد الذي يقع جنوب المحافظة في إجراء احترازي ووقائي في ظل الوضع الراهن.

وكانت البلدية قد أخرجت سوق الخضار والدواجن إلى الموقع الجديد على مخرج المحافظة الجنوبي والذي يعد نقلة حضارية واقتصادية ليخصص جزء كبير منه للبسطات الرمضانية، إلا أن حرص المسؤولين على عدم انتشار الفيروس حال دون إقامة السوق هذا العام ليتوافد بعض الباعة والبائعات إلى وسط البلد "السوق القديم" الذي كان ولا زال يمثل جزءاً من هوية أبناء تهامة قاطبة نظير ما يحمله من إرث اجتماعي واقتصادي وتاريخي وتراثي.

ورصدت "سبق" انتشاراً لباعة وبائعات المأكولات الشعبية التي تتميز بها المحافظة ومن أبرزها الحنيذ والخمير والبحيتة والحلبة وغيرها من المأكولات الرمضانية الأخرى التي تتميز بها عروس تهامة عسير ويحيط بباعة المأكولات الرمضانية باعة الورود والرياحين والقهوة والعسل والسمن البلدي والحلويات والملابس التراثية والعطور النسائية التي يملأ عبقها أرجاء المكان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,859

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة