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جدة.. الإطاحة بوافد سرق مركبة مواطن وعُثر بحوزته على مبالغ مالية مزورة

تم التحفظ عليه وعمل محضر بالواقعة وتسليمه للشرطة لإكمال التحقيقات

ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثاني من العمر؛ أقدم على سرقة مركبة، وعند تفتيشها عُثر على أكثر من 4 آلاف ريال، جميعها مزورة.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن بالعثور على مركبته المسروقة بأحد الأحياء بمدينة جدة، وعند انتقال دوريات الأمن للموقع وُجدت المركبة الصادر عليها تعميم سرقة، وتعامل رجال الأمن مع الموقف، وتم عمل كمين مُحكم وضبط السارق، واتضح أنه وافد يمني الجنسية في العقد الثاني من العمر، ولا يحمل إقامة. وبعد تفتيش المركبة وُجد بداخلها مبلغ مالي، قُدر بـ4 آلاف ريال، جميعها مزورة.

وتحفظت الجهات الأمنية على السارق، وتم عمل محضر بالواقعة، وتسليمه للشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

جدة دوريات الأمن سرقة مركبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. الإطاحة بوافد سرق مركبة مواطن وعُثر بحوزته على مبالغ مالية مزورة
سبق

ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثاني من العمر؛ أقدم على سرقة مركبة، وعند تفتيشها عُثر على أكثر من 4 آلاف ريال، جميعها مزورة.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن بالعثور على مركبته المسروقة بأحد الأحياء بمدينة جدة، وعند انتقال دوريات الأمن للموقع وُجدت المركبة الصادر عليها تعميم سرقة، وتعامل رجال الأمن مع الموقف، وتم عمل كمين مُحكم وضبط السارق، واتضح أنه وافد يمني الجنسية في العقد الثاني من العمر، ولا يحمل إقامة. وبعد تفتيش المركبة وُجد بداخلها مبلغ مالي، قُدر بـ4 آلاف ريال، جميعها مزورة.

وتحفظت الجهات الأمنية على السارق، وتم عمل محضر بالواقعة، وتسليمه للشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
01:34 AM

جدة.. الإطاحة بوافد سرق مركبة مواطن وعُثر بحوزته على مبالغ مالية مزورة

تم التحفظ عليه وعمل محضر بالواقعة وتسليمه للشرطة لإكمال التحقيقات

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هادي العصيمي - جدة
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2,381

ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثاني من العمر؛ أقدم على سرقة مركبة، وعند تفتيشها عُثر على أكثر من 4 آلاف ريال، جميعها مزورة.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن بالعثور على مركبته المسروقة بأحد الأحياء بمدينة جدة، وعند انتقال دوريات الأمن للموقع وُجدت المركبة الصادر عليها تعميم سرقة، وتعامل رجال الأمن مع الموقف، وتم عمل كمين مُحكم وضبط السارق، واتضح أنه وافد يمني الجنسية في العقد الثاني من العمر، ولا يحمل إقامة. وبعد تفتيش المركبة وُجد بداخلها مبلغ مالي، قُدر بـ4 آلاف ريال، جميعها مزورة.

وتحفظت الجهات الأمنية على السارق، وتم عمل محضر بالواقعة، وتسليمه للشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

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