فيديو.. الجسر الخشبي بكورنيش الليث خطر يتربص بالأطفال

مطالب للجهات المعنية وفي مقدمتها البلدية باستكمال السياج

وثّق أحد مرتادي كورنيش الليث افتقار الجسر الخشبي للسياج في بعض جنباته؛ مما قد يتسبب في سقوط الأطفال داخل البحر من ارتفاع ثلاثة أمتار.



وأظهر الفيديو الذي خصّ به "سبق "، خطورة الجسر الخشبي بالكورنيش، خاصةً على مرتاديه من الأطفال؛ حيث بدت أجزاء من جنباته دون سياج.



وتساءل المواطن عن أسباب عدم تأمين حواف الجسر الذي يرتاده الكثير من الأسر برفقة أطفالهم.



وأشار إلى أن الجسر يشكّل خطراً على الزوار، مطالباً الجهات المختصة وعلى رأسها بلدية الليث، بضرورة تأمين حواف الجسر بسياج خشبي على وجه السرعة.

