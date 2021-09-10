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"الصحة": تسجيل 102 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 74 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545829 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 74 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534,908 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8610 حالات وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2311 والحالات الحرجة 542 حالة.

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"الصحة": تسجيل 102 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 74 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545829 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 74 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534,908 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8610 حالات وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2311 والحالات الحرجة 542 حالة.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
03:44 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
06:59 PM

"الصحة": تسجيل 102 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 74 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
8,413

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545829 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 74 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534,908 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8610 حالات وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2311 والحالات الحرجة 542 حالة.

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