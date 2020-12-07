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استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الرياض تجنّد 2200 عامل ومختص

قالت: أكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في العاصمة

جنّدت أمانة منطقة الرياض 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك استعدادًا لموسم الأمطار.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: استعدادًا لموسم الأمطار.. #أمانة_منطقة_الرياض تجند 2200 عامل ومختص، وأكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في أرجاء العاصمة كافة.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الرياض تجنّد 2200 عامل ومختص
سبق

جنّدت أمانة منطقة الرياض 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك استعدادًا لموسم الأمطار.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: استعدادًا لموسم الأمطار.. #أمانة_منطقة_الرياض تجند 2200 عامل ومختص، وأكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في أرجاء العاصمة كافة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
09:15 AM

استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الرياض تجنّد 2200 عامل ومختص

قالت: أكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جنّدت أمانة منطقة الرياض 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك استعدادًا لموسم الأمطار.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: استعدادًا لموسم الأمطار.. #أمانة_منطقة_الرياض تجند 2200 عامل ومختص، وأكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في أرجاء العاصمة كافة.

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