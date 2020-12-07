وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: استعدادًا لموسم الأمطار.. #أمانة_منطقة_الرياض تجند 2200 عامل ومختص، وأكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في أرجاء العاصمة كافة.

جنّدت أمانة منطقة الرياض 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك استعدادًا لموسم الأمطار.

استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الرياض تجنّد 2200 عامل ومختص صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-07 جنّدت أمانة منطقة الرياض 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك استعدادًا لموسم الأمطار. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: استعدادًا لموسم الأمطار.. #أمانة_منطقة_الرياض تجند 2200 عامل ومختص، وأكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في أرجاء العاصمة كافة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 09:15 AM

استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الرياض تجنّد 2200 عامل ومختص قالت: أكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في العاصمة





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جنّدت أمانة منطقة الرياض 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك استعدادًا لموسم الأمطار.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: استعدادًا لموسم الأمطار.. #أمانة_منطقة_الرياض تجند 2200 عامل ومختص، وأكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في أرجاء العاصمة كافة.