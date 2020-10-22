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الصين تهدد بالانتقام من صفقة الأسلحة الأمريكية الجديدة لتايوان

"ليجيان" أشار إلى أن بكين ستتخذ رداً شرعياً وضرورياً

هددت الصين اليوم (الخميس) بالانتقام من أحدث صفقة بيع أسلحة أمريكية لتايوان، حيث رحبت الجزيرة بحزمة الأسلحة.

ورداً على موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة محتمل بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية، أن مثل هذه المبيعات يجب أن تتوقف، وفقاً لـ "رويترز".

وذكر أن "المبيعات تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية بشكل خطير ، وترسل إشارة خاطئة بشكل خطير لقوات استقلال تايوان، وتضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية، وبالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف "ليجيان" أن "الصين ستتخذ رداً شرعياً وضرورياً وفقاً لكيفية تطور الوضع".

ولم يذكر تفاصيل، لكن الصين فرضت عقوبات على شركات أمريكية في الماضي لبيعها أسلحة لتايوان ، على الرغم من عدم وضوح الشكل الذي اتخذته.

ومارست بكين ضغوطاً متزايدة على تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي لقبول سيادة الصين، بما في ذلك عن طريق تحليق طائرات مقاتلة عبر خط الوسط الحساس لمضيق تايوان، الذي عادة ما يكون بمثابة منطقة عازلة غير رسمية.

الصين

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصين تهدد بالانتقام من صفقة الأسلحة الأمريكية الجديدة لتايوان
سبق

هددت الصين اليوم (الخميس) بالانتقام من أحدث صفقة بيع أسلحة أمريكية لتايوان، حيث رحبت الجزيرة بحزمة الأسلحة.

ورداً على موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة محتمل بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية، أن مثل هذه المبيعات يجب أن تتوقف، وفقاً لـ "رويترز".

وذكر أن "المبيعات تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية بشكل خطير ، وترسل إشارة خاطئة بشكل خطير لقوات استقلال تايوان، وتضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية، وبالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف "ليجيان" أن "الصين ستتخذ رداً شرعياً وضرورياً وفقاً لكيفية تطور الوضع".

ولم يذكر تفاصيل، لكن الصين فرضت عقوبات على شركات أمريكية في الماضي لبيعها أسلحة لتايوان ، على الرغم من عدم وضوح الشكل الذي اتخذته.

ومارست بكين ضغوطاً متزايدة على تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي لقبول سيادة الصين، بما في ذلك عن طريق تحليق طائرات مقاتلة عبر خط الوسط الحساس لمضيق تايوان، الذي عادة ما يكون بمثابة منطقة عازلة غير رسمية.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
08:53 PM

الصين تهدد بالانتقام من صفقة الأسلحة الأمريكية الجديدة لتايوان

"ليجيان" أشار إلى أن بكين ستتخذ رداً شرعياً وضرورياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هددت الصين اليوم (الخميس) بالانتقام من أحدث صفقة بيع أسلحة أمريكية لتايوان، حيث رحبت الجزيرة بحزمة الأسلحة.

ورداً على موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة محتمل بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية، أن مثل هذه المبيعات يجب أن تتوقف، وفقاً لـ "رويترز".

وذكر أن "المبيعات تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية بشكل خطير ، وترسل إشارة خاطئة بشكل خطير لقوات استقلال تايوان، وتضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية، وبالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف "ليجيان" أن "الصين ستتخذ رداً شرعياً وضرورياً وفقاً لكيفية تطور الوضع".

ولم يذكر تفاصيل، لكن الصين فرضت عقوبات على شركات أمريكية في الماضي لبيعها أسلحة لتايوان ، على الرغم من عدم وضوح الشكل الذي اتخذته.

ومارست بكين ضغوطاً متزايدة على تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي لقبول سيادة الصين، بما في ذلك عن طريق تحليق طائرات مقاتلة عبر خط الوسط الحساس لمضيق تايوان، الذي عادة ما يكون بمثابة منطقة عازلة غير رسمية.

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