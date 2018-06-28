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نائب الرئيس اليمني يُعرب عن تقديره لدور "التحالف" في مساندة أمن اليمن واستقراره

"صالح" أدان المحاولات الإرهابية الحوثية لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية بالسعودية

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لمواقف تحالف دعم الشرعية ودوره الأخوي الصادق في مساندة اليمن وأمنه واستقراره.

وأدان نائب الرئيس اليمني كل المحاولات الإرهابية والإجرامية للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة وتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي بإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق المفخخة، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد خلال اتصال هاتفي بكلٍ من وزير الدفاع في بلاده الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن مساعي ميليشيا الحوثي الانقلابية وتفانيها في فرض مشروع تصدير الثورة الإيرانية وخدمته ستظل مجرد أوهام وأحلام تصطدم بيقظة اليمنيين وبالتلاحم العروبي والإسلامي.

وقال نائب الرئيس اليمني: إن ميليشيا الحوثي قابلت بالرفض والتعنت والتصعيد مختلف الجهود المبذولة لإحلال السلام، تنفيذاً لتوجيهات ملالي طهران، داعياً الجميع إلى التلاحم ورصّ الصفوف للدفاع عن الجمهورية والشرعية، واستعادة الدولة وردع مطامع إيران التخريبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب الرئيس اليمني يُعرب عن تقديره لدور "التحالف" في مساندة أمن اليمن واستقراره
سبق

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لمواقف تحالف دعم الشرعية ودوره الأخوي الصادق في مساندة اليمن وأمنه واستقراره.

وأدان نائب الرئيس اليمني كل المحاولات الإرهابية والإجرامية للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة وتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي بإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق المفخخة، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد خلال اتصال هاتفي بكلٍ من وزير الدفاع في بلاده الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن مساعي ميليشيا الحوثي الانقلابية وتفانيها في فرض مشروع تصدير الثورة الإيرانية وخدمته ستظل مجرد أوهام وأحلام تصطدم بيقظة اليمنيين وبالتلاحم العروبي والإسلامي.

وقال نائب الرئيس اليمني: إن ميليشيا الحوثي قابلت بالرفض والتعنت والتصعيد مختلف الجهود المبذولة لإحلال السلام، تنفيذاً لتوجيهات ملالي طهران، داعياً الجميع إلى التلاحم ورصّ الصفوف للدفاع عن الجمهورية والشرعية، واستعادة الدولة وردع مطامع إيران التخريبية.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
12:24 AM

نائب الرئيس اليمني يُعرب عن تقديره لدور "التحالف" في مساندة أمن اليمن واستقراره

"صالح" أدان المحاولات الإرهابية الحوثية لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية بالسعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لمواقف تحالف دعم الشرعية ودوره الأخوي الصادق في مساندة اليمن وأمنه واستقراره.

وأدان نائب الرئيس اليمني كل المحاولات الإرهابية والإجرامية للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة وتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي بإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق المفخخة، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد خلال اتصال هاتفي بكلٍ من وزير الدفاع في بلاده الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن مساعي ميليشيا الحوثي الانقلابية وتفانيها في فرض مشروع تصدير الثورة الإيرانية وخدمته ستظل مجرد أوهام وأحلام تصطدم بيقظة اليمنيين وبالتلاحم العروبي والإسلامي.

وقال نائب الرئيس اليمني: إن ميليشيا الحوثي قابلت بالرفض والتعنت والتصعيد مختلف الجهود المبذولة لإحلال السلام، تنفيذاً لتوجيهات ملالي طهران، داعياً الجميع إلى التلاحم ورصّ الصفوف للدفاع عن الجمهورية والشرعية، واستعادة الدولة وردع مطامع إيران التخريبية.

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