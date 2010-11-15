النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الكويت يفوّض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتاً

أصدر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، أمرًا أميريًا بالاستعانة بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، تصريحًا للشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، أوضح فيه أنه صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لسمو أمير الكويت، بصفة مؤقتة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمير الكويت يفوّض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتاً
سبق

أصدر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، أمرًا أميريًا بالاستعانة بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، تصريحًا للشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، أوضح فيه أنه صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لسمو أمير الكويت، بصفة مؤقتة.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
01:28 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
02:26 PM

أمير الكويت يفوّض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
0
1,336

أصدر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، أمرًا أميريًا بالاستعانة بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، تصريحًا للشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، أوضح فيه أنه صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لسمو أمير الكويت، بصفة مؤقتة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,478
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,217

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة