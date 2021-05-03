أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.
وقالت قوات التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية
أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.
وقالت قوات التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية
أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.
وقالت قوات التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".