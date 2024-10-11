قاربت الـ5 ملايين.. "تعليم شقراء" ينهي صرف مكافآت الطلاب والطالبات

"الزايدي": تشمل مكافآت مدارس تحفيظ القرآن والتربية الخاصة وأبناء المعلمين المتوفين

أنهت إدارة تعليم شقراء -ممثلة في الشؤون المدرسية- صرف آخر مستحقات العام 1441 من مكافآت الطلاب والطالبات والتي تجاوزت ٤٩٤٣٠٠٠ ريال.

وقال المساعد للشؤون المدرسية بإدارة تعليم شقراء الدكتور عادل الزايدي: قامت إدارة خدمات الطلاب -بالتعاون مع الإدارة المالية- بصرف مكافآت الطلاب والطالبات لجميع مستحقات العام ١٤٤١؛ إذ تم إيداع المبالغ المالية في حسابات أولياء الأمور المستفيدين، بعد أن استكملت إدارة خدمات الطلاب مسيرات الصرف اللازمة وتطبيق دليل الخطوات الإجرائية لصرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات المعتمد من وزارة التعليم".

وأضاف الزايدي: المكافآت تشمل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

وأشاد الزايدي بالجهود المبذولة من قسم خدمات الطلاب والشؤون المالية والإدارية، لإنجاز الاستحقاقات المالية للطلاب والطالبات؛ شاكرًا لهم جهودهم، وسائلًا الله لهم التوفيق والسداد.