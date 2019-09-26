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برشلونة يضرب ليفانتي بثلاثية.. ويقفز للمركز الخامس

"فاتي" يسجل مرتدياً الرقم 10

نجح فريق برشلونة في العودة لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل ثلاثية برشلونة كل من ديباي في الدقيقة 7، ولوك دي يونج في الدقيقة 14، وأنسو فاتي في الدقيقة (90+1).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برشلونة يضرب ليفانتي بثلاثية.. ويقفز للمركز الخامس
سبق

نجح فريق برشلونة في العودة لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل ثلاثية برشلونة كل من ديباي في الدقيقة 7، ولوك دي يونج في الدقيقة 14، وأنسو فاتي في الدقيقة (90+1).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
08:44 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:31 PM

برشلونة يضرب ليفانتي بثلاثية.. ويقفز للمركز الخامس

"فاتي" يسجل مرتدياً الرقم 10

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق برشلونة في العودة لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل ثلاثية برشلونة كل من ديباي في الدقيقة 7، ولوك دي يونج في الدقيقة 14، وأنسو فاتي في الدقيقة (90+1).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

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