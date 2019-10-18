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بين مهبط الطائرة والمستشفى.. شاهد 3 فرق إسعافية تخدم "محتجزي جبال دوس"

تحركت إلى الموقع فور تلقي البلاغ ..و"الزهراني" يؤكد: جميع الحالات بسيطة

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية بالهيئة تواجدت بجبال دوس ببني يزيد صفا حياكة بمحافظة المندق؛ بعد بلاغ وردها عند الساعة 8:59 صباح اليوم الجمعة يفيد بوجود ثلاثة أشخاص محتجزين.

وأضاف: "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والتمركز، كما تواجد بالموقع مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية حتى وصول طيران الأمن ونقلهم لمحافظة الحجرة".

وبين: "تواجدت الفرق الإسعافية بمهبط الطائرة في تمام الساعه14:20، وتم الكشف على الحالات والنقل عن طريق إسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني وإسعاف الصحة لمستشفى الحجرة، وكانت جميع حالاتهم بسيطة.

الباحة الهلال الأحمر المندق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين مهبط الطائرة والمستشفى.. شاهد 3 فرق إسعافية تخدم "محتجزي جبال دوس"
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية بالهيئة تواجدت بجبال دوس ببني يزيد صفا حياكة بمحافظة المندق؛ بعد بلاغ وردها عند الساعة 8:59 صباح اليوم الجمعة يفيد بوجود ثلاثة أشخاص محتجزين.

وأضاف: "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والتمركز، كما تواجد بالموقع مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية حتى وصول طيران الأمن ونقلهم لمحافظة الحجرة".

وبين: "تواجدت الفرق الإسعافية بمهبط الطائرة في تمام الساعه14:20، وتم الكشف على الحالات والنقل عن طريق إسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني وإسعاف الصحة لمستشفى الحجرة، وكانت جميع حالاتهم بسيطة.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
04:16 PM

بين مهبط الطائرة والمستشفى.. شاهد 3 فرق إسعافية تخدم "محتجزي جبال دوس"

تحركت إلى الموقع فور تلقي البلاغ ..و"الزهراني" يؤكد: جميع الحالات بسيطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية بالهيئة تواجدت بجبال دوس ببني يزيد صفا حياكة بمحافظة المندق؛ بعد بلاغ وردها عند الساعة 8:59 صباح اليوم الجمعة يفيد بوجود ثلاثة أشخاص محتجزين.

وأضاف: "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والتمركز، كما تواجد بالموقع مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية حتى وصول طيران الأمن ونقلهم لمحافظة الحجرة".

وبين: "تواجدت الفرق الإسعافية بمهبط الطائرة في تمام الساعه14:20، وتم الكشف على الحالات والنقل عن طريق إسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني وإسعاف الصحة لمستشفى الحجرة، وكانت جميع حالاتهم بسيطة.

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