وبين: "تواجدت الفرق الإسعافية بمهبط الطائرة في تمام الساعه14:20، وتم الكشف على الحالات والنقل عن طريق إسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني وإسعاف الصحة لمستشفى الحجرة، وكانت جميع حالاتهم بسيطة.

وأضاف: "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والتمركز، كما تواجد بالموقع مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية حتى وصول طيران الأمن ونقلهم لمحافظة الحجرة".

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية بالهيئة تواجدت بجبال دوس ببني يزيد صفا حياكة بمحافظة المندق؛ بعد بلاغ وردها عند الساعة 8:59 صباح اليوم الجمعة يفيد بوجود ثلاثة أشخاص محتجزين.

بين مهبط الطائرة والمستشفى.. شاهد 3 فرق إسعافية تخدم "محتجزي جبال دوس" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-18 أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية بالهيئة تواجدت بجبال دوس ببني يزيد صفا حياكة بمحافظة المندق؛ بعد بلاغ وردها عند الساعة 8:59 صباح اليوم الجمعة يفيد بوجود ثلاثة أشخاص محتجزين. وأضاف: "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والتمركز، كما تواجد بالموقع مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية حتى وصول طيران الأمن ونقلهم لمحافظة الحجرة". وبين: "تواجدت الفرق الإسعافية بمهبط الطائرة في تمام الساعه14:20، وتم الكشف على الحالات والنقل عن طريق إسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني وإسعاف الصحة لمستشفى الحجرة، وكانت جميع حالاتهم بسيطة.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 04:16 PM

بين مهبط الطائرة والمستشفى.. شاهد 3 فرق إسعافية تخدم "محتجزي جبال دوس" تحركت إلى الموقع فور تلقي البلاغ ..و"الزهراني" يؤكد: جميع الحالات بسيطة





A A A





1 مشاركة

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية بالهيئة تواجدت بجبال دوس ببني يزيد صفا حياكة بمحافظة المندق؛ بعد بلاغ وردها عند الساعة 8:59 صباح اليوم الجمعة يفيد بوجود ثلاثة أشخاص محتجزين.

وأضاف: "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والتمركز، كما تواجد بالموقع مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية حتى وصول طيران الأمن ونقلهم لمحافظة الحجرة".

وبين: "تواجدت الفرق الإسعافية بمهبط الطائرة في تمام الساعه14:20، وتم الكشف على الحالات والنقل عن طريق إسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني وإسعاف الصحة لمستشفى الحجرة، وكانت جميع حالاتهم بسيطة.