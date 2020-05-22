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"الثقفي" لـ "سبق": هلال عيد الفطر لم يُولد.. وغداً المُتمّم لرمضان

قال: الحسابات الفلكية تؤكّد أن القمر يغرب قبل غروب الشمس اليوم

أكّد الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس بمراصده الخاصة بثقيف في محافظة ميسان، محمد بن ردة الثقفي؛ أن القمر يدرك الغروب قبل الشمس مساء اليوم الجمعة، وأن يوم غدٍ السبت هو المتمّم لشهر رمضان.

وقال "الثقفي"؛ لـ "سبق": حسب المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر فقد اتضح أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في مرحلة المحاق مساء اليوم الجمعة، وسيتعذر ذلك لأنه لم تتم ولادة الهلال وتكون ولادته بعد الانتهاء من مرحلة الاقتران السطحي أو المركزي مع الشمس وذلك في الساعة 8:38 مساءً حسب توقيت مكة المكرّمة.

وأضاف: بهذه المعطيات الفلكية، فإن غداً السبت هو المتمّم لعدة شهر رمضان وفي مساء اليوم نفسه ستتضح رؤية الهلال بالعين المجردة أو الدرابيل والتلسكوبات بعد غروب الشمس، ويمكث في الأفق قرابة ٤٣ دقيقة، ويكون يوم الأحد هو عيد الفطر المبارك.

حالة الطقس الأرصاد شهر رمضان هلال شوال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقفي" لـ "سبق": هلال عيد الفطر لم يُولد.. وغداً المُتمّم لرمضان
سبق

أكّد الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس بمراصده الخاصة بثقيف في محافظة ميسان، محمد بن ردة الثقفي؛ أن القمر يدرك الغروب قبل الشمس مساء اليوم الجمعة، وأن يوم غدٍ السبت هو المتمّم لشهر رمضان.

وقال "الثقفي"؛ لـ "سبق": حسب المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر فقد اتضح أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في مرحلة المحاق مساء اليوم الجمعة، وسيتعذر ذلك لأنه لم تتم ولادة الهلال وتكون ولادته بعد الانتهاء من مرحلة الاقتران السطحي أو المركزي مع الشمس وذلك في الساعة 8:38 مساءً حسب توقيت مكة المكرّمة.

وأضاف: بهذه المعطيات الفلكية، فإن غداً السبت هو المتمّم لعدة شهر رمضان وفي مساء اليوم نفسه ستتضح رؤية الهلال بالعين المجردة أو الدرابيل والتلسكوبات بعد غروب الشمس، ويمكث في الأفق قرابة ٤٣ دقيقة، ويكون يوم الأحد هو عيد الفطر المبارك.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
03:13 PM

"الثقفي" لـ "سبق": هلال عيد الفطر لم يُولد.. وغداً المُتمّم لرمضان

قال: الحسابات الفلكية تؤكّد أن القمر يغرب قبل غروب الشمس اليوم

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فهد العتيبي - الطائف
2
33,015

أكّد الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس بمراصده الخاصة بثقيف في محافظة ميسان، محمد بن ردة الثقفي؛ أن القمر يدرك الغروب قبل الشمس مساء اليوم الجمعة، وأن يوم غدٍ السبت هو المتمّم لشهر رمضان.

وقال "الثقفي"؛ لـ "سبق": حسب المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر فقد اتضح أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في مرحلة المحاق مساء اليوم الجمعة، وسيتعذر ذلك لأنه لم تتم ولادة الهلال وتكون ولادته بعد الانتهاء من مرحلة الاقتران السطحي أو المركزي مع الشمس وذلك في الساعة 8:38 مساءً حسب توقيت مكة المكرّمة.

وأضاف: بهذه المعطيات الفلكية، فإن غداً السبت هو المتمّم لعدة شهر رمضان وفي مساء اليوم نفسه ستتضح رؤية الهلال بالعين المجردة أو الدرابيل والتلسكوبات بعد غروب الشمس، ويمكث في الأفق قرابة ٤٣ دقيقة، ويكون يوم الأحد هو عيد الفطر المبارك.

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