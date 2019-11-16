الدكتوراه لـ"السحمة" في فلسفة علم النفس بجامعة الملك سعود

أوصى بالاهتمام بالمتغيرات الإيجابية لعوائل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحُّد

حصل الطالب حمود بن عبدالرحمن السحمة على درجة الدكتوراه في فلسفة علم النفس بجامعة الملك سعود.

وتناولت رسالة "السحمة" موضوع "الشفقة بالذات كمتغير وسيط في العلاقة بين أنماط التعلق الوجداني، والشعور بالتماسك لدى آباء وأمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمدينة الرياض".

وقد أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالله الربيعة، وتوصلت نتائجها إلى وجود مستويات متوسطة للشفقة بالذات لدى أفراد العينة، إضافة إلى وجود علاقات ارتباطية بين متغيرات الدراسة.

وأوصى الباحث "السحمة" بالاهتمام بالمتغيرات الإيجابية لدى آباء وأمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في شتى مجالات حياتهم، التي قد تقوم بدور وقائي، يساعدهم في مواجهة الصعوبات، وتجاوزها بكل نجاح، مع الاحتفاظ بصحتهم النفسية والجسدية. كذلك أوصى بتنمية الشفقة بالذات لديهم من خلال البرامج الإرشادية؛ وذلك لمساعدتهم على أن يكونوا أكثر لطفًا في التعامل مع ذواتهم، وأكثر انفتاحًا على خبرات الآخرين وتجاربهم.