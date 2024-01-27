289 زيارة تفتيشية تنتهي بتحرير 12 مخالفة لأنظمة التجارة في الحدود الشمالية
نفّذها فرع وزارة التجارة على منافذ بيع أجهزة التدفئة بمدن ومحافظات المنطقة كافة
نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، 289 زيارة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة بمدن ومحافظات المنطقة كافة؛ وذلك خلال الفترة (16- 20 يناير 2022).
وتأتي هذه الزيارات للتحقق من التزام منافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية بأنظمة وزارة التجارة، والتأكد من مطابقة الأجهزة المعروضة للمواصفات القياسية السعودية، بالنظر لما تُشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
وأسفرت هذه الزيارات، عن تحرير 12 مخالفة لأنظمة وزارة التجارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وتدعو وزارة التجارة، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
289 زيارة تفتيشية تنتهي بتحرير 12 مخالفة لأنظمة التجارة في الحدود الشمالية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-26
نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، 289 زيارة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة بمدن ومحافظات المنطقة كافة؛ وذلك خلال الفترة (16- 20 يناير 2022).
وتأتي هذه الزيارات للتحقق من التزام منافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية بأنظمة وزارة التجارة، والتأكد من مطابقة الأجهزة المعروضة للمواصفات القياسية السعودية، بالنظر لما تُشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
وأسفرت هذه الزيارات، عن تحرير 12 مخالفة لأنظمة وزارة التجارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وتدعو وزارة التجارة، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
12:09 PM
289 زيارة تفتيشية تنتهي بتحرير 12 مخالفة لأنظمة التجارة في الحدود الشمالية
نفّذها فرع وزارة التجارة على منافذ بيع أجهزة التدفئة بمدن ومحافظات المنطقة كافة
نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، 289 زيارة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة بمدن ومحافظات المنطقة كافة؛ وذلك خلال الفترة (16- 20 يناير 2022).
وتأتي هذه الزيارات للتحقق من التزام منافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية بأنظمة وزارة التجارة، والتأكد من مطابقة الأجهزة المعروضة للمواصفات القياسية السعودية، بالنظر لما تُشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
وأسفرت هذه الزيارات، عن تحرير 12 مخالفة لأنظمة وزارة التجارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وتدعو وزارة التجارة، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.