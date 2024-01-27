289 زيارة تفتيشية تنتهي بتحرير 12 مخالفة لأنظمة التجارة في الحدود الشمالية

نفّذها فرع وزارة التجارة على منافذ بيع أجهزة التدفئة بمدن ومحافظات المنطقة كافة

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، 289 زيارة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة بمدن ومحافظات المنطقة كافة؛ وذلك خلال الفترة (16- 20 يناير 2022).

وتأتي هذه الزيارات للتحقق من التزام منافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية بأنظمة وزارة التجارة، والتأكد من مطابقة الأجهزة المعروضة للمواصفات القياسية السعودية، بالنظر لما تُشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وأسفرت هذه الزيارات، عن تحرير 12 مخالفة لأنظمة وزارة التجارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وتدعو وزارة التجارة، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.