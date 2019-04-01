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استعدوا للأمطار الربيعية.. حالة تقلبات جوية جديدة تبدأ غداً

مصحوبة بتيارات هابطة بعدة مناطق وتستمر لنهاية الأسبوع

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة: إن عدة مناطق على موعد مع حالة تقلبات جديدة تبدأ غداً، موضحة أن التوقعات تشير إلى استمرار حالات الأمطار الرعدية الربيعية المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، على مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأجزاء الشرقية لتلك المناطق.

وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالات ستشمل كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأضافت أن الحالات تبدأ من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استعدوا للأمطار الربيعية.. حالة تقلبات جوية جديدة تبدأ غداً
سبق

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة: إن عدة مناطق على موعد مع حالة تقلبات جديدة تبدأ غداً، موضحة أن التوقعات تشير إلى استمرار حالات الأمطار الرعدية الربيعية المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، على مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأجزاء الشرقية لتلك المناطق.

وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالات ستشمل كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأضافت أن الحالات تبدأ من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
03:56 PM

استعدوا للأمطار الربيعية.. حالة تقلبات جوية جديدة تبدأ غداً

مصحوبة بتيارات هابطة بعدة مناطق وتستمر لنهاية الأسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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37,381

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة: إن عدة مناطق على موعد مع حالة تقلبات جديدة تبدأ غداً، موضحة أن التوقعات تشير إلى استمرار حالات الأمطار الرعدية الربيعية المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، على مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأجزاء الشرقية لتلك المناطق.

وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالات ستشمل كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأضافت أن الحالات تبدأ من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

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