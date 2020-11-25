قصص درامية يعيشها أهالي وزوار الطائف مع "مستثمر المواقف" .. ومطالبات بالتحقيق

تأكيداً لما نشرته "سبق" استمرار فرض المخالفات بمواقف المول.. والأمانة تؤكد: مجانية

تجاوباً مع ما نشرته "سبق" في تقرير لها تحت عنوان: (الواقع يحرج "أمانة الطائف".. المواقف المحيطة بالمول غير مجانية والأسئلة باقية)؛ وجهت أمانة الطائف بصفة عاجلة مستثمر المواقف العائدة لأحد المولات التجارية بسحب الأجهزة واللوحات العائدة للمستثمر، حيث إن تلك المواقف مجانية كونها داخل حدود صك الملكية لصاحب المول وهو من أعد المواقف للزوار منذ عدة سنوات.

وتفصيلاً، وثقت "سبق" في جولة ميدانية، بعض المشاهد الدرامية التي يقوم بها قطاع الخاص يديره عمالة أجنبية، حيث قاموا بتنفيذ جزء من توجيه أمانة الطائف وذلك "بسحب 5 أجهزة من الناحيتين "الشرقية والغربية للمول" وتجاهلوا سحب جهاز واحد في الجهة "الشرقية" بالإضافة لعدم نزع اللوحات التحذيرية لتكون له طريقاً للعودة مرة أخرى لفرض المخالفات إما بتقييد مخالفة أو وضع الكلبشات على إطار المركبات أو سحب المركبات لإلزام أصحابها بدفع مبالغ مالية، وإيهام ملاك المركبات بأن المواقف لا تزال خاضعة للرسوم.

ورداً على استفسار "سبق"، أوضحت أمانة الطائف أنها قد وجهت المستثمر بسحب كافة الأجهزة واللوحات التحذيرية من المواقف العائدة لأحد المولات بالمحافظة وذلك من الناحيتين "الشرقية والجنوبية".

وأصدرت أمانة الطائف توضيحاً حول استثمار شركة موقف سيارات عائداً لمول تجاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ضمن خدمة الصالح العام، وبما يضمن انسيابية التدفق المروري.

وقالت الأمانة في بيان لها: "إنه بناء على ما نشرته صحيفة (سبق) يوم الخميس تحت عنوان (بالتنسيق مع أمانة الطائف.. شركة تستثمر مواقف مول تجاري.. ومواطنون يشتكون)، تود أمانة الطائف أن توضح أن مواقف السيارات الداخلية والخارجية كافة مجانية عدا المواقف المحيطة بالمول من الجهتين الشمالية والغربية، التي تتبع أمانة الطائف إشرافياً، وتقوم الأمانة بإدارتها وتنظيمها بما يخدم الصالح العام، وكما هو معمول به في العديد من المدن حول العالم".

وحول هذا الموضوع، أبدى مواطنون لـ"سبق" تذمرهم وانزعاجهم الشديد من قيام الموظفين الأجانب بفرض العقوبات على المركبات بدون وجه حق وذلك من أجل تحقيق إحصائيات لكسب المال، مطالبين بفتح ملف التحقيق لمعرفة الأسباب لعدم الالتزام بما صرحت أمانة الطائف في بيانها التوضيحي .