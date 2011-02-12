النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مفوّضة شرطة العاصمة البريطانية تستقيل من منصبها.. تعرَّف على السبب؟

أعلنت مفوّضة شرطة العاصمة البريطانية، كريسيدا ديك؛ الاستقالة من منصبها، وقالت "كريسيدا"؛ إنها لم يكن لديها "خيارٌ آخر"، بعد أن أوضح لها عمدة لندن صادق خان؛ أنه لا يثق بقيادتها.

"كريسيدا"؛ كانت أول امرأة تقود أكبر قوة شرطة في بريطانيا.

جاء ذلك إثر تقرير للهيئة المسؤولة عن مراقبة سلوك الشرطة كشف عن كراهية للنساء "مخزية" وتمييز وتحرُّش جنسي بين بعض صفوف شرطة العاصمة.

كريسيدا؛ تحدثت قبل ساعات من إعلان استقالتها، وقالت إنها "غاضبة للغاية" إزاء النتائج التي توصلت إليها الهيئة المعنية بمراقبة سلوك الشرطة، موضحة أنه "لا نيّة على الإطلاق" للاستقالة ـ طبقاً لحديثها عبر "بي بي سي".

لكن في بيان، قال خان إنه "غير راضٍ" عن رد كريسيدا.

وشكر عمدة لندن المفوّضة على عملها الشرطي، الذي استمر نحو 40 عاماً.

وقال إنه سيعمل الآن "من كثب مع وزيرة الداخلية، على تعيين مفوّض جديد"، بهدف استعادة الثقة بشرطة العاصمة.

مفوّضة شرطة العاصمة البريطانية كريسيدا ديك

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مفوّضة شرطة العاصمة البريطانية تستقيل من منصبها.. تعرَّف على السبب؟
سبق

أعلنت مفوّضة شرطة العاصمة البريطانية، كريسيدا ديك؛ الاستقالة من منصبها، وقالت "كريسيدا"؛ إنها لم يكن لديها "خيارٌ آخر"، بعد أن أوضح لها عمدة لندن صادق خان؛ أنه لا يثق بقيادتها.

"كريسيدا"؛ كانت أول امرأة تقود أكبر قوة شرطة في بريطانيا.

جاء ذلك إثر تقرير للهيئة المسؤولة عن مراقبة سلوك الشرطة كشف عن كراهية للنساء "مخزية" وتمييز وتحرُّش جنسي بين بعض صفوف شرطة العاصمة.

كريسيدا؛ تحدثت قبل ساعات من إعلان استقالتها، وقالت إنها "غاضبة للغاية" إزاء النتائج التي توصلت إليها الهيئة المعنية بمراقبة سلوك الشرطة، موضحة أنه "لا نيّة على الإطلاق" للاستقالة ـ طبقاً لحديثها عبر "بي بي سي".

لكن في بيان، قال خان إنه "غير راضٍ" عن رد كريسيدا.

وشكر عمدة لندن المفوّضة على عملها الشرطي، الذي استمر نحو 40 عاماً.

وقال إنه سيعمل الآن "من كثب مع وزيرة الداخلية، على تعيين مفوّض جديد"، بهدف استعادة الثقة بشرطة العاصمة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
01:20 PM

مفوّضة شرطة العاصمة البريطانية تستقيل من منصبها.. تعرَّف على السبب؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,082

أعلنت مفوّضة شرطة العاصمة البريطانية، كريسيدا ديك؛ الاستقالة من منصبها، وقالت "كريسيدا"؛ إنها لم يكن لديها "خيارٌ آخر"، بعد أن أوضح لها عمدة لندن صادق خان؛ أنه لا يثق بقيادتها.

"كريسيدا"؛ كانت أول امرأة تقود أكبر قوة شرطة في بريطانيا.

جاء ذلك إثر تقرير للهيئة المسؤولة عن مراقبة سلوك الشرطة كشف عن كراهية للنساء "مخزية" وتمييز وتحرُّش جنسي بين بعض صفوف شرطة العاصمة.

كريسيدا؛ تحدثت قبل ساعات من إعلان استقالتها، وقالت إنها "غاضبة للغاية" إزاء النتائج التي توصلت إليها الهيئة المعنية بمراقبة سلوك الشرطة، موضحة أنه "لا نيّة على الإطلاق" للاستقالة ـ طبقاً لحديثها عبر "بي بي سي".

لكن في بيان، قال خان إنه "غير راضٍ" عن رد كريسيدا.

وشكر عمدة لندن المفوّضة على عملها الشرطي، الذي استمر نحو 40 عاماً.

وقال إنه سيعمل الآن "من كثب مع وزيرة الداخلية، على تعيين مفوّض جديد"، بهدف استعادة الثقة بشرطة العاصمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة