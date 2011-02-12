مفوّضة شرطة العاصمة البريطانية تستقيل من منصبها.. تعرَّف على السبب؟

أعلنت مفوّضة شرطة العاصمة البريطانية، كريسيدا ديك؛ الاستقالة من منصبها، وقالت "كريسيدا"؛ إنها لم يكن لديها "خيارٌ آخر"، بعد أن أوضح لها عمدة لندن صادق خان؛ أنه لا يثق بقيادتها.

"كريسيدا"؛ كانت أول امرأة تقود أكبر قوة شرطة في بريطانيا.

جاء ذلك إثر تقرير للهيئة المسؤولة عن مراقبة سلوك الشرطة كشف عن كراهية للنساء "مخزية" وتمييز وتحرُّش جنسي بين بعض صفوف شرطة العاصمة.

كريسيدا؛ تحدثت قبل ساعات من إعلان استقالتها، وقالت إنها "غاضبة للغاية" إزاء النتائج التي توصلت إليها الهيئة المعنية بمراقبة سلوك الشرطة، موضحة أنه "لا نيّة على الإطلاق" للاستقالة ـ طبقاً لحديثها عبر "بي بي سي".

لكن في بيان، قال خان إنه "غير راضٍ" عن رد كريسيدا.

وشكر عمدة لندن المفوّضة على عملها الشرطي، الذي استمر نحو 40 عاماً.

وقال إنه سيعمل الآن "من كثب مع وزيرة الداخلية، على تعيين مفوّض جديد"، بهدف استعادة الثقة بشرطة العاصمة.