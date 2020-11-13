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بعد تعافيه من فيروس كورونا.. "حمدالله" جاهز لمواجهة الهلال المنتظرة

بات مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله جاهزًا للدخول في تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الحارس وليد عبدالله وعبدالله الخيبري.

ومن المؤكد عودة "حمدالله" أمام الهلال في الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 23 نوفمبر الجاري.

ويأمل النصر تخطي عقبة الهلال حتى يعود لواجهة المنافسة من جديد، وعبر الباب الكبير، حينما يضيف النقاط الثلاث إلى رصيده، التي تدفعه نحو مراكز متقدمة.

النصر عبدالرزاق حمدالله فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تعافيه من فيروس كورونا.. "حمدالله" جاهز لمواجهة الهلال المنتظرة
سبق

بات مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله جاهزًا للدخول في تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الحارس وليد عبدالله وعبدالله الخيبري.

ومن المؤكد عودة "حمدالله" أمام الهلال في الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 23 نوفمبر الجاري.

ويأمل النصر تخطي عقبة الهلال حتى يعود لواجهة المنافسة من جديد، وعبر الباب الكبير، حينما يضيف النقاط الثلاث إلى رصيده، التي تدفعه نحو مراكز متقدمة.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
08:53 PM

بعد تعافيه من فيروس كورونا.. "حمدالله" جاهز لمواجهة الهلال المنتظرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله جاهزًا للدخول في تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الحارس وليد عبدالله وعبدالله الخيبري.

ومن المؤكد عودة "حمدالله" أمام الهلال في الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 23 نوفمبر الجاري.

ويأمل النصر تخطي عقبة الهلال حتى يعود لواجهة المنافسة من جديد، وعبر الباب الكبير، حينما يضيف النقاط الثلاث إلى رصيده، التي تدفعه نحو مراكز متقدمة.

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